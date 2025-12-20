Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Người cao tuổi được cấp BHYT miễn phí cần làm gì khi thẻ hết hạn?

20-12-2025 - 18:12 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhiều người cao tuổi ở TPHCM thắc mắc cần làm những thủ tục gì để được cấp BHYT miễn phí khi thẻ hết hạn

Ông Trần Văn Dương (phường Bình Tân, TPHCM) hỏi: "Tôi đã 70 tuổi, thẻ BHYT mua trước đó sẽ hết hạn vào tháng 6-2026. Tôi có cần làm thủ tục gì để được hưởng chính sách hỗ trợ BHYT miễn phí dành cho người cao tuổi?".

TPHCM: Người cao tuổi được cấp BHYT miễn phí cần làm gì khi thẻ hết hạn?- Ảnh 1.

Người cao tuổi TPHCM khám bệnh bằng thẻ BHYT

Cơ quan BHXH TPHCM trả lời: Người dân không phải thực hiện thêm thủ tục nào để được cấp thẻ BHYT miễn phí. Trước đó, để bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ và đúng đối tượng, cơ quan này đề nghị UBND xã, phường, đặc khu khẩn trương lập và gửi danh sách người dân từ 65 đến dưới 75 tuổi (theo mẫu đính kèm) về BHXH cơ sở trước ngày 25-11.

Những phường chưa từng cung cấp dữ liệu phải hoàn thành ngay để tránh bỏ sót đối tượng thụ hưởng. Trên cơ sở danh sách do các phường cung cấp, BHXH cơ sở sẽ rà soát, đối chiếu lập thành 3 danh sách và gửi về cho UBND phường.

Danh sách 1: Người từ đủ 65 – dưới 75 tuổi chưa tham gia BHYT hoặc tham gia trước đó nhưng thẻ BHYT đã hết hạn.

Danh sách 2: Người từ đủ 65 – dưới 75 tuổi đã tham gia BHYT theo nhóm BHYT hộ gia đình còn giá trị sử dụng.

Danh sách 3: Người từ đủ 65 – dưới 75 tuổi đã tham gia BHYT hưởng chính sách hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác, không thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết 56.

Những trường hợp người dân chưa có mã số BHXH thì cung cấp căn cước công dân/định danh cá nhân cho UBND các xã, phường, đặc khu để cơ quan BHXH cấp mã số BHXH. BHXH TPHCM phối hợp các phường rà soát dữ liệu để cấp thẻ BHYT cho những đối tượng này.

Gia đình nào lắp camera trong nhà đặc biệt chú ý vấn đề sau

Theo Hồng Đào

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhiều người bị truy thu thuế dù đã ngừng kinh doanh

Nhiều người bị truy thu thuế dù đã ngừng kinh doanh Nổi bật

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục 920 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục 920 tỷ USD Nổi bật

Thông tin mới nhất về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

Thông tin mới nhất về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

18:10 , 20/12/2025
Tin vui cho người nghỉ hưu cuối năm 2025

Tin vui cho người nghỉ hưu cuối năm 2025

17:21 , 20/12/2025
Cận cảnh tuyến đường 'cụt' 220 tỷ kết nối với... đồng ruộng ở Thái Nguyên

Cận cảnh tuyến đường 'cụt' 220 tỷ kết nối với... đồng ruộng ở Thái Nguyên

16:56 , 20/12/2025
Bỏ thuế khoán sang kê khai từ 1/1/2026: 7 việc hộ kinh doanh cần làm

Bỏ thuế khoán sang kê khai từ 1/1/2026: 7 việc hộ kinh doanh cần làm

16:44 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên