Thông tin mới nhất về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

Đây là thông tin được ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, chia sẻ tại hội thảo "Thu hút vốn đầu tư để TPHCM xây dựng thành công Trung tâm Tài chính quốc tế" do Báo Tiền Phong tổ chức, ngày 20-12.

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM được giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng cho trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM.

Trung tâm tài chính quốc tế được xác định có diện tích khoảng 900 ha, thuộc địa bàn phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường An Khánh (khu vực phía bên kia sông Sài Gòn, Khu đô thị mới Thủ Thiêm). Vị trí địa lý và quy hoạch này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các tòa nhà và định chế tài chính hoạt động trong phạm vi địa lý nói trên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi của Chính phủ.

Các chuyên gia trao đổi tại hội thảo về thu hút vốn đầu tư để TP HCM xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế

Theo kế hoạch, bộ phận điều phối Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ bắt đầu chính thức vận hành từ ngày mai, 21-12.



Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài Chính TPHCM, cho hay hiện TPHCM và cả nước đang chuẩn bị đón sự kiện công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế và cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính tại TPHCM và Đà Nẵng vào ngày 21-12.

Về lộ trình hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 và 2 sẽ tận dụng hạ tầng sẵn có tại vùng lõi trung tâm hiện hữu, cụ thể là tòa nhà tại địa chỉ 123 Trương Định và số 8 Nguyễn Huệ làm trụ sở cho cơ quan điều hành. Bước sang giai đoạn 3, TPHCM sẽ tập trung nguồn lực để kiến tạo một trung tâm tài chính quy mô lớn, hiện đại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Để chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ trung tâm tài chính quốc tế, ngay từ rất sớm, thành phố đã cử cán bộ, công chức tham gia học tập tại các trung tâm tài chính lớn, các viện, trường trong nước để có kinh nghiệm thực tế đảm nhiệm các vị trí then chốt trong trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM.

Nhà nước sẽ áp dụng các chính sách ưu đãi vượt trội về thuế, phí, đất đai và hạ tầng; triển khai cơ chế thủ tục hành chính một cửa, nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi cho các định chế tài chính, nhà đầu tư và chuyên gia trong và ngoài nước tham gia hoạt động tại trung tâm tài chính quốc tế…

Ở góc độ ngành ngân hàng, ông Trần Xuân Huy, Tổng Giám đốc Vikki Digital Bank, nói rằng tại trung tâm tài chính quốc tế, nhiều giao dịch trước đây buộc khách hàng phải đến quầy nay hoàn toàn có thể thực hiện trực tuyến, không tiếp xúc, bảo đảm tốc độ, minh bạch và chuẩn mực quốc tế. Việc hình thành trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các ngân hàng nâng cao năng lực gọi vốn, mở rộng kênh huy động và củng cố nội lực tài chính.

"Khi trung tâm tài chính đi vào vận hành, hệ thống ngân hàng sẽ giữ vai trò then chốt trong nhiều lĩnh vực trọng yếu, gồm thanh toán quốc tế thông qua mạng lưới ngân hàng đại lý, phát triển ngân hàng đầu tư đối với các ngân hàng có công ty chứng khoán thành viên. Trung tâm tài chính sẽ trở thành cầu nối thu hút dòng vốn nước ngoài cho cả ngân hàng và doanh nghiệp khách hàng, từ các tập đoàn lớn đến khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, thông qua các quỹ đầu tư với quy mô đa dạng" - ông Trần Xuân Huy nêu.



