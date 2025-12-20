Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui cho người nghỉ hưu cuối năm 2025

20-12-2025 - 17:21 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Luật BHXH sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 đã điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng liên quan đến điều kiện và cách tính lương hưu. Dưới đây là những thông tin mà người lao động cần chú ý.

Tin vui cho người nghỉ hưu cuối năm 2025- Ảnh 1.

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi là việc giảm thời gian tối thiểu đóng BHXH. Theo quy định mới, thay vì đóng 20 năm, người lao động đóng BHXH đủ 15 năm đã đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Thay đổi này sẽ tăng cơ hội được hưởng lương hưu hằng tháng cho người lao động, đặc biệt là người lao động tham gia BHXH muộn hoặc có quá trình đóng không liên tục.

Luật cũng quy định cụ thể điều kiện hưởng lương hưu sớm đối với người lao động bị suy giảm khả năng lao động hoặc làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Về cách tính lương hưu, theo Điều 72 Luật BHXH 2024, mức bình quân tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu được xác định dựa trên số năm cuối cùng tham gia BHXH, và có sự khác nhau giữa các nhóm đối tượng.

Trường hợp người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, mức bình quân tiền lương được xác định theo từng giai đoạn như sau:

﻿ Đối với người hưởng lương theo chế độ Nhà nước

Tham gia BHXH trước 1/1/1995: bình quân 5 năm cuối

Từ 1/1/1995 đến 31/12/2000: bình quân 6 năm cuối

Từ 1/1/2001 đến 31/12/2006: bình quân 8 năm cuối

Từ 1/1/2007 đến 31/12/2015: bình quân 10 năm cuối

Từ 1/1/2016 đến 31/12/2019: bình quân 15 năm cuối

Từ 1/1/2020 đến 31/12/2024: bình quân 20 năm cuối

Từ 1/1/2025 trở đi: bình quân toàn bộ thời gian đóng BHXH

Đối với người hưởng lương do doanh nghiệp quyết định

Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được tính trên toàn bộ thời gian tham gia.

Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu từ năm 2025

Theo BHXH Việt Nam, người lao động nghỉ hưu từ năm 2025 sẽ được tính lương hưu theo quy định mới của Luật BHXH 2024. Mức lương hưu hằng tháng được xác định trên cơ sở tỷ lệ hưởng lương hưu và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Lao động nữ: Đóng đủ 15 năm BHXH được hưởng 45% mức bình quân tiền lương. Mỗi năm đóng thêm được cộng 2%, tối đa 75%.

Lao động nam: Đóng đủ 20 năm BHXH được hưởng 45%. Mỗi năm đóng thêm được cộng 2%, tối đa 75%. Trường hợp đóng từ 15 đến dưới 20 năm, tỷ lệ khởi điểm là 40%, mỗi năm tăng thêm 1%.

Nhã Mi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhiều người bị truy thu thuế dù đã ngừng kinh doanh

Nhiều người bị truy thu thuế dù đã ngừng kinh doanh Nổi bật

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục 920 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục 920 tỷ USD Nổi bật

Cận cảnh tuyến đường 'cụt' 220 tỷ kết nối với... đồng ruộng ở Thái Nguyên

Cận cảnh tuyến đường 'cụt' 220 tỷ kết nối với... đồng ruộng ở Thái Nguyên

16:56 , 20/12/2025
Bỏ thuế khoán sang kê khai từ 1/1/2026: 7 việc hộ kinh doanh cần làm

Bỏ thuế khoán sang kê khai từ 1/1/2026: 7 việc hộ kinh doanh cần làm

16:44 , 20/12/2025
Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang mở cho xe lưu thông từ sáng 22/12

Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang mở cho xe lưu thông từ sáng 22/12

16:15 , 20/12/2025
Đề xuất quy định mới về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026

Đề xuất quy định mới về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026

15:56 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên