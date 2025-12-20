Bỏ thuế khoán sang kê khai từ 1/1/2026: 7 việc hộ kinh doanh cần làm

Ảnh minh họa.

Trong những ngày cận mốc thời gian quan trọng này, tại các cơ quan thuế, nhịp làm việc đang được đẩy nhanh hơn bao giờ hết. Không kể ngày thường hay cuối tuần, cán bộ thuế vẫn trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc cho hộ kinh doanh - với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi.

Từ đầu tháng 11 đến nay, cơ quan thuế trên toàn quốc tăng tốc thực hiện chiến dịch với mục tiêu "hộ hiểu - hộ tin - hộ chuyển đổi", đảm bảo mọi hộ kinh doanh nắm bắt đầy đủ về quy trình kê khai thuế. Tại nhiều địa phương đã có nhiều giải pháp để đẩy nhanh quá trình này.

Điển hình tại TP Hà Nội, ngoài việc tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo hướng dẫn, giải đáp cho các hộ kinh doanh thì việc chuẩn hóa danh bạ quản lý thuế hộ kinh doanh cũng được đẩy mạnh nhằm đảm bảo tất cả người nộp thuế sẵn sàng cho phương thức mới.

Tại tỉnh Nghệ An, chiến dịch "30 ngày đêm" đồng hành cùng hộ kinh doanh cũng đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Với những hộ bận rộn ban ngày, ngành thuế chủ động bố trí cán bộ đến hướng dẫn vào buổi tối, hoặc cuối tuần, bảo đảm ai cũng được tiếp cận và chuyển đổi kịp tiến độ. Đến nay, tại Nghệ An 99,99% hộ nộp thuế đã cài đặt eTax Mobile; toàn bộ hộ doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên đã chuyển sang kê khai hoặc doanh nghiệp.

Mọi hoạt động tại các địa phương đều diễn ra gấp rút nhằm kịp tiến độ, giúp 100% hộ kinh doanh nộp thuế điện tử và kê khai đúng hạn trước ngày 1/1/2026, thời điểm chính thức xóa bỏ phương pháp thuế khoán, chuyển sang kê khai dựa trên dữ liệu thực tế. Vậy các hộ kinh doanh cần phải làm gì, chuẩn bị gì khi chuyển sang kê khai? Dưới đây là 7 lưu ý dành cho các hộ kinh doanh.

Thứ nhất, cần xác định nhóm quy mô kinh doanh. Căn cứ vào doanh thu, lĩnh vực hoạt động để xác định mình thuộc nhóm hộ kinh doanh nào, được miễn thuế hay phải đóng thuế, từ đó áp dụng đúng phương thức kê khai theo quy định.

Thứ hai, kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm chuyển đổi. Với hộ kinh doanh chọn đóng thuế theo lợi nhuận thì việc kiểm kê nhằm xác định rõ giá trị hàng hóa còn tồn, làm căn cứ hạch toán chi phí, doanh thu trong giai đoạn kê khai, tránh tình trạng chênh lệch số liệu hoặc bị truy thu thuế về sau.

Thứ ba, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (nếu thuộc diện bắt buộc). Hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng cần chủ động đăng ký và làm quen với việc xuất hóa đơn điện tử theo quy định mới.

Thứ tư, chuẩn bị sổ sách kế toán. Hộ kinh doanh cần ghi chép đầy đủ sổ sách, bao gồm: doanh thu, chi phí, hàng hóa mua vào - bán ra.

Thứ năm, thay đổi, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh và thuế. Hộ kinh doanh cần rà soát, cập nhật lại các thông tin như: ngành nghề, địa điểm kinh doanh, thông tin người đại diện, phương thức nộp thuế nếu có sự thay đổi.

Thứ sáu, đăng ký tài khoản ngân hàng riêng cho hoạt động kinh doanh. Hộ kinh doanh được khuyến nghị mở tài khoản ngân hàng riêng để phục vụ hoạt động kinh doanh,tránh nhầm lẫn giữa tiền kinh doanh và tiền chi tiêu cá nhân,giảm rủi ro khi cơ quan thuế đối chiếu dòng tiền phục vụ kê khai.

Thứ bảy, thực hiện kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh. Sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị, hộ kinh doanh cần thực hiện kê khai thuế đúng thời hạn, đúng quy định.