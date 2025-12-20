Việt Nam đang bước vào giai đoạn đô thị hóa nhanh với tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 44,3%, đặt ra một nhu cầu lớn về phát triển hạ tầng giao thông, logistics, các công trình kỹ thuật quy mô hơn. Ngoài việc tạo ra dư địa tăng trưởng đáng kể cho ngành xây dựng, quá trình phát triển hạ tầng cũng có không ít thách thức về phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên và kiểm soát phát thải trước bối cảnh Việt Nam cam kết Net Zero 2050.

Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) chủ trì tổ chức, với sự bảo trợ và đồng hành của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND TP.HCM, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cùng các tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước, nhằm tạo không gian chia sẻ, đối thoại đa chiều từ hơn 400 đại biểu là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội trong nước và quốc tế - xoay quanh chủ đề “Hội tụ và hợp tác để thúc đẩy xây dựng bền vững tại Việt Nam”.

Saint-Gobain Việt Nam tham dự VSCF 2025 với gian triển lãm và hai bài trình bày chiến lược tại phiên toàn thể và phiên chuyên đề, qua đó khẳng định vật liệu nhẹ, hiệu suất cao và low-carbon không phải là giải pháp cộng thêm, mà là nền tảng quan trọng để ngành xây dựng Việt Nam kiến tạo hệ thống hạ tầng bền vững, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và tiến bước vững chắc trên lộ trình Net Zero 2050.

Đồng thời, Saint-Gobain Việt Nam cùng Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM chính thức ký kết “Hợp tác Xanh và Phát triển Bền vững ngành Xây dựng”. Đặc biệt, trong khuôn khổ sự kiện VSCF 2025, Saint-Gobain Việt Nam đón nhận giải thưởng “Doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững ngành xây dựng Việt Nam”.

Phiên toàn thể: “Biến đô thị hóa thành bước ngoặt chuyển đổi xây dựng xanh với hệ sinh thái vật liệu nhẹ, low-carbon”

Tại phiên toàn thể, ông Nguyễn Trường Hải - Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam đã dẫn dắt bài trình bày với thông điệp chiến lược “Biến đô thị hóa thành bước ngoặt chuyển đổi xây dựng xanh với hệ sinh thái vật liệu nhẹ, low-carbon”. Trong vai trò người tiên phong trong xu hướng VLXD xanh, Saint-Gobain Việt Nam giới thiệu hệ sinh thái giải pháp vật liệu nhẹ, hiệu suất cao cho đa dạng các loại hình dự án, từ dân dụng đến hạ tầng giao thông, công trình ngầm và kỹ thuật phức tạp, đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hạ tầng quy mô lớn mà vẫn kiểm soát phát thải carbon.

Ông Nguyễn Trường Hải - Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam trình bày tại sự kiện

Saint-Gobain sẵn sàng cung ứng 100% giải pháp cho các hạng mục chính của một dự án hạ tầng. Sự cam kết này có được chính nhờ vào việc Saint-Gobain sớm xác định nghiên cứu và phát triển (R&D) là trụ cột chiến lược cho phát triển dài hạn. Mỗi năm, tập đoàn đầu tư khoảng 600 triệu USD cho các hoạt động R&D toàn cầu, tập trung vào đổi mới sáng tạo vật liệu giảm phát thải carbon, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thiên nhiên.

Hiện tại, Saint-Gobain hướng đến xây dựng mô hình nhà máy trung hòa carbon tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Nhà máy Saint-Gobain tại Quảng Trị hiện đã ứng dụng thành công nhiên liệu sinh khối (Biomass) vào sản xuất tấm xi măng xanh DURAflex® Low Carbon, giúp giảm 74% phát thải CO₂ trên mỗi m² sản phẩm.

Trong khuôn khổ VSCF 2025, Saint-Gobain Việt Nam được vinh danh giải thưởng “Doanh nghiệp tiên phong phát triển bền vững ngành xây dựng Việt Nam” (Vietnam Sustainable Construction Pioneer Award), trở thành một trong những công ty vật liệu xây dựng quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam đạt danh hiệu danh giá này. Giải thưởng ghi nhận Saint-Gobain đáp ứng 5 tiêu chí với số điểm vượt trội, gồm: Chiến lược và cam kết phát triển bền vững, Giảm phát thải và hiệu quả môi trường, Đổi mới công nghệ và vật liệu bền vững, Trách nhiệm xã hội và tác động cộng đồng, Năng lực lan tỏa và ảnh hưởng ngành.

Saint-Gobain Việt Nam và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) “Hợp tác Xanh và Phát triển Bền vững ngành Xây dựng”. Sự kiện đánh dấu bước tiến hợp tác của hai bên, nhằm kết nối lý thuyết (học thuật) với ứng dụng (thực tiễn), hướng đến mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các dự án hạ tầng hiện đại, công trình kỹ thuật phức tạp của ngành xây dựng Việt Nam.

Hai bên đều xác định con người là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững. Thông qua hợp tác, các chương trình học kỳ doanh nghiệp, hoạt động nghiên cứu, chia sẻ chuyên môn, công nghệ về vật liệu xanh, hiệu quả năng lượng, giảm phát thải carbon trong ngành xây dựng sẽ được hai bên tích cực triển khai.

Ông Nguyễn Trường Hải - Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam khẳng định: “ Sự hiện diện và cam kết phát triển bền vững của Saint-Gobain gắn liền với định hướng phát triển dài hạn của Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh hạ tầng càng phát triển nhanh và quy mô càng lớn, yêu cầu kiểm soát phát thải từ vật liệu sẽ trở thành yếu tố bắt buộc. Saint-Gobain tin tưởng, vật liệu nhẹ, hiệu suất cao và low-carbon không phải là giải pháp cộng thêm, mà là nền tảng quan trọng để ngành xây dựng Việt Nam kiến tạo hệ thống hạ tầng bền vững, từ đó đáp ứng yêu cầu tăng trưởng và tiến bước vững chắc trên lộ trình Net Zero 2050 ” .

Tầm nhìn tương lai, Saint-Gobain cam kết đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan kiểm soát phát thải carbon ngay từ vật liệu, với mục tiêu giảm 33% lượng phát thải CO₂ phạm vi 1 và 2 vào năm 2030, hướng tới trung hòa carbon toàn bộ chuỗi vận hành vào năm 2050.