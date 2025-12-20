Đúng 6h30', Phó Thủ tướng đi chuyến bay tới dự án 16 tỷ USD: Thời khắc trọng đại của công trình 5 sao

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình dự lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Sân bay Long Thành. Ảnh: VGP

Sáng nay (19/12), Lễ đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chính thức diễn ra tại 79 điểm cầu trên cả nước.

Lần này, có tổng cộng 234 công trình, dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố được khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật. Tổng mức đầu tư của các dự án, công trình là trên 3,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án là hơn 627 nghìn tỷ đồng, chiếm 18% tổng mức và 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức.

Chuyến bay đầu tiên đáp xuống Sân bay Quốc tế Long Thành

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng kíp phục vụ chuyến bay đầu tiên đến sân bay Quốc tế Long Thành. Ảnh: VGP

Từ sáng sớm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đi chuyến bay đặc biệt mang mã hiệu VN1 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), khởi hành từ Sân bay Quốc tế Nội Bài vào lúc 6h30' và đáp xuống Sân bay Quốc tế Long Thành vào lúc 8h15'. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên đáp xuống sân bay Quốc tế Long Thành, đánh dấu một bước tiến quan trọng trước khi siêu cảng hàng không này chính thức đi vào hoạt động năm 2026.

Cùng ngày, Sân bay Quốc tế Long Thành còn đón thêm 2 chuyến bay nữa. Theo đó, Vietjet và Bamboo Airways cũng thực hiện các chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đến Long Thành và chiều ngược lại, sử dụng tàu bay A321/A321neo. Thành phần trên các chuyến bay này bao gồm tổ bay và nhân viên kỹ thuật.

Tại điểm cầu Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Nghi thức đón chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Ảnh: VGP

Siêu sân bay đạt tiêu chuẩn 5 sao của Việt Nam

Cảng hàng không Quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015. Dự án có quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, được chia làm 3 giai đoạn.

Sau gần 5 năm khởi công và xây dựng, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã về đích và đạt chuẩn 4F. Đây là cấp cao nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO.

Trong đó, tại giai đoạn 1, đầu tư xây dựng 1 nhà ga hành khách công suất 25 triệu hành khách/năm, được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp 4F, 1,2 triệu tấn hàng hóa và các hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đi kèm.

Phó Thủ tướng Thường trực và các đại biểu dự thực hiện nghi thức khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Sân bay Long Thành. Ảnh: VGP

Dự án đóng vai trò là động lực chiến lược cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là đối với khu vực kinh tế trọng điểm phía nam; đồng thời là biểu tượng hiện thực cho khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Dự án cũng là dấu mốc chứng minh năng lực tự chủ của Chủ đầu tư cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong việc đầu tư xây dựng các công trình giao thông, sân bay có quy mô lớn hàng đầu thế giới có tiêu chuẩn sân bay xanh, thông minh, với chất lượng dịch vụ 5 sao.

Trên thực tế, trong quá trình triển khai, dự án cũng đã phải đối mặt với nhiều khó khăn vướng mắc chưa có tiền lệ.

Tại Lễ đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án, về khoảnh khắc sân bay Long Thành đón thành công 3 chuyên bay đầu tiên, ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV, khẳng định đây không chỉ là những chuyến bay thông thường mà là các chuyến bay mang theo khát vọng, niềm tin và ý chí vươn lên của đất nước sau một hành trình dài đầy nỗ lực và thử thách.

Trong quá trình triển khai, dự án cũng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc thi công trên công trường cũng như huy động chuyên gia, kỹ sư, đặc biệt là chuyên gia, tư vấn quốc tế gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ của dự án, cùng với đó là tiến độ bàn giao mặt bằng gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Vũ Thế Phiệt, để có được giây phút ngày hôm nay, chúng ta đã đi qua nhiều năm chuẩn bị, không ít giai đoạn gian nan và những áp lực chồng chất. Do đó, có thể nói rằng mỗi mét đường băng, mỗi nhà ga, mỗi hạng mục công trình nơi đây đều chứa đựng mồ hôi, công sức và cả niềm tự hào của biết bao con người.

Lãnh đạo của ACV cho biết, trong thời điểm khó khăn nhất đó, vai trò chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng chính là điểm tựa vững chắc cho dự án. Minh chứng là Thủ tướng đã 9 lần trực tiếp tới xuống hiện trường để lắng nghe và xử lý từng nút thắt. Nhiều cơ chế đặc thù và nhiều quyết định kịp thời cũng đã được ban hành, với tinh thần rõ ràng.

Phó Thủ tướng Thường trực và các đại biểu dự thực hiện nghi thức gắn biển công trình tại Sân bay Long Thành. Ảnh: VGP

Theo kế hoạch, khi đưa vào khai thác vào nửa đầu năm 2026, Cảng hàng không Quốc tế Long Thành sẽ trở thành một "Sân bay xanh - thông minh" (Smart Green Airport) đạt chuẩn quốc tế 5 sao. Với các hạng mục công trình quy mô lớn tầm vóc quốc tế, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ vận hành hiệu quả, an toàn tuyệt đối và mang lại trải nghiệm liền mạch trong một hành trình số vượt trội cho hành khách.