Chính sách du lịch chưa từng có của TP HCM

Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND TP HCM khóa X vừa diễn ra, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết 62/2025/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ thu hút các đoàn khách du lịch đến thành phố tham dự hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch (MICE).

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, đây là lần đầu tiên trong cả nước, một chính sách hỗ trợ du lịch MICE được luật hóa ở cấp Nghị quyết HĐND, trên cơ sở vận dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Hỗ trợ tới 51 triệu đồng

Theo Nghị quyết 62, đối tượng được hỗ trợ là các doanh nghiệp (DN) kinh doanh dịch vụ lữ hành và các đơn vị, tổ chức trong, ngoài công lập có chức năng hoặc hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, kết hợp tham quan du lịch trực tiếp tổ chức các đoàn khách đến TP HCM.

Để được hỗ trợ, DN, tổ chức lữ hành đón đoàn khách phải có số lượng tối thiểu là 100 người; phải lưu trú tại TP HCM tối thiểu 3 đêm, ngoài chương trình tham dự hội nghị, hội thảo hoặc triển lãm cần có lịch trình tham quan tại thành phố ít nhất 2 ngày.

Gói hỗ trợ tối đa 51 triệu đồng bao gồm các khoản chi như vé tham quan (hỗ trợ 15%-25%, tối đa 20 triệu đồng); chi phí thuê hội trường (15%-30%, tối đa 20 triệu đồng); biểu diễn nghệ thuật đón tiếp (tối đa 10 triệu đồng) và quà tặng lưu niệm (1 triệu đồng). Các sản phẩm quà tặng ưu tiên hàng OCOP hoặc sản phẩm đoạt giải thiết kế du lịch của thành phố.

Theo ông Lê Trương Hiền Hòa, các nội dung hỗ trợ được xây dựng đồng bộ. Việc tích hợp yếu tố văn hóa, nghệ thuật truyền thống và sản phẩm OCOP vào hoạt động MICE giúp nâng cao trải nghiệm của khách, đồng thời quảng bá hình ảnh, bản sắc và giá trị văn hóa của TP HCM đến cộng đồng DN và bạn bè quốc tế.

Ông Lê Trương Hiền Hòa nhấn mạnh với chính sách đặc thù này, TP HCM đang từng bước chuyển từ lợi thế "điểm đến sẵn có" sang lợi thế cạnh tranh bằng chính sách, tạo dựng môi trường thuận lợi để thu hút các sự kiện tầm vóc khu vực và quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để TP HCM khẳng định vai trò là trung tâm MICE năng động, chuyên nghiệp của siêu đô thị.

Đoàn khách MICE Ấn Độ tham quan TP HCM. Ảnh: LAM GIANG

Trong bối cảnh TP HCM đang vào cao điểm đón khách du lịch, trong đó có nhiều đoàn khách MICE, các DN cho rằng chính sách hỗ trợ tặng tiền, quà của thành phố sẽ góp phần kích thích, thúc đẩy quảng bá và tăng sức cạnh tranh cho điểm đến.

Bà Tô Linh Đa, Giám đốc bộ phận MICE & Corporate, Công ty Image Travel & Events, nhận định chính sách này là một tín hiệu tích cực, là chất xúc tác về tinh thần và thương hiệu điểm đến nhiều hơn là một sự hỗ trợ tài chính.

"Khi giới thiệu một điểm đến với các nhà tổ chức sự kiện quốc tế, việc có sự đồng hành của chính quyền địa phương (biểu diễn nghệ thuật đón tiếp, quà tặng OCOP...) giúp tăng uy tín và là một điểm cộng trong tính cạnh tranh. DN ủng hộ việc ưu tiên quà tặng là hàng OCOP. Bởi mỗi sản phẩm OCOP đều mang một câu chuyện về vùng đất, là cách giới thiệu điểm đến và một sự đầu tư dài hạn vào chiều sâu văn hóa, sinh kế của cộng đồng địa phương" - bà Tô Linh Đa nói.

Với các khách sạn, việc những đoàn khách MICE lưu trú ở TP HCM từ 2-3 đêm góp phần tăng công suất phòng, tăng doanh thu.

Bà Nguyễn Thị Xuân Đào, Phó Giám đốc khách sạn Majestic (TP HCM), cho biết khách MICE đóng vai trò rất quan trọng đối với du lịch thành phố. Đây là nhóm khách có mức chi tiêu cao, thời gian lưu trú dài, sử dụng đa dạng dịch vụ từ lưu trú, hội nghị, ẩm thực đến tham quan, mua sắm. MICE giúp thành phố thu hút sự kiện quy mô, nâng cao hình ảnh điểm đến chuyên nghiệp, năng động và có khả năng tổ chức các sự kiện quốc tế.

"Chính sách này giúp các DN lữ hành và đơn vị tổ chức sự kiện mạnh dạn hơn khi đưa đoàn khách MICE về thành phố. Điều này giúp tăng tính cạnh tranh của TP HCM so với các điểm đến khác trong khu vực, tạo điều kiện để khách sạn, điểm tham quan và các dịch vụ liên quan cùng hưởng lợi" - bà Xuân Đào nói.

Cần thêm nhiều giải pháp đồng bộ

Ông Võ Minh Trung, Giám đốc khách sạn Riverside Saigon, cho hay công suất phòng tại khách sạn những ngày cuối năm luôn đạt hơn 90%. Nay, thành phố có chính sách kích cầu sẽ hỗ trợ khách sạn, chắc chắn sẽ giúp gia tăng số đoàn khách hơn nữa trong thời gian tới.

Theo các chuyên gia, chính sách hỗ trợ du lịch MICE của TP HCM không chỉ là một giải pháp kích cầu ngắn hạn, còn là bước đi mang tính chiến lược, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và định vị thương hiệu điểm đến MICE trong bối cảnh phát triển siêu đô thị.

Tuy nhiên, các DN cho rằng cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng sức hấp dẫn cho điểm đến TP HCM. Cụ thể, thành phố cần có những hoạt động, trải nghiệm đặc sắc để giữ chân du khách. Bởi theo nhiều DN, thực tế hiện nay, ngoài thời gian hội thảo, các đoàn khách MICE sẽ chọn khu vực ĐBSCL hoặc những bãi biển xa TP HCM như Phan Thiết, Cam Ranh để khám phá và trải nghiệm các dịch vụ khác biệt.

Đối với phân khúc khách MICE, yếu tố quyết định để họ chọn TP HCM phải là những trải nghiệm độc bản. Những sự kiện đẳng cấp quốc tế luôn đòi hỏi không gian tổ chức mang tính di sản hoặc mang đậm hơi thở địa phương. "Nếu có thể kết hợp giữa hạ tầng hiện đại và các điểm chạm văn hóa đặc thù, TP HCM sẽ trở thành lựa chọn không thể thay thế cho các nhà tổ chức sự kiện.

Hiện nay, các sự kiện đã có tính hiện đại, sáng tạo, cần xây dựng thêm sản phẩm "chỉ có ở TP HCM" trên nền tảng bề dày văn hóa, kiến trúc. Sự đồng hành sát sao từ chính quyền thành phố trong việc cởi bỏ các rào cản hành chính và định hướng phát triển chiều sâu sẽ là đòn bẩy quan trọng nhất để du lịch TP HCM thực sự cất cánh" - bà Tô Linh Đa nói.

Ngoài ra, ông Phạm Quý Huy, Giám đốc Công ty Kiwi Travel, cho biết sau khi TP HCM mở rộng không gian phát triển, các khu vực như Vũng Tàu, Hồ Tràm đều có thể trở thành vệ tinh cho du lịch MICE. Để tận dụng lợi thế không gian mới, chính quyền thành phố cần ưu tiên cải thiện hạ tầng giao thông kết nối, giảm ùn tắc giao thông. Khi đó, khách MICE có cơ hội khám phá không gian mới rộng lớn, có biển, có thể lưu trú dài ngày hơn trước đây.

Hơn 234.000 tỉ đồng doanh thu từ du lịch Số liệu của Sở Du lịch TP HCM cho thấy trong 11 tháng năm 2025, tổng lượt khách quốc tế đến thành phố ước đạt 7,37 triệu, khách nội địa gần 37,3 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch 11 tháng ước đạt gần 234.000 tỉ đồng.



