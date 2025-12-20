Thích ứng chính sách thuế của Mỹ vừa cấp bách, vừa lâu dài

Chiều 19/12, Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương phối hợp Sở Công Thương Vĩnh Long tổ chức hội thảo về thích ứng chính sách thuế Mỹ - giải pháp phát triển xuất khẩu...

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Vĩnh Long như dừa... chịu ảnh hưởng từ thuế đối ứng của Mỹ.

Theo Sở Công Thương Vĩnh Long, năm nay, dù gặp nhiều thách thức, xuất khẩu của tỉnh năm nay vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Trong đó, thị trường châu Á đạt hơn 1,7 tỷ USD, tăng hơn 19%; châu Mỹ gần 1,4 tỷ USD, tăng hơn 11%; châu Âu 470 triệu USD, tăng gần 20%...

Thị trường Mỹ tiếp tục đạt kim ngạch hơn 1,1 tỷ USD, chiếm hơn 30% tổng kim ngạch, thị trường xuất khẩu chiến lược của nhiều ngành hàng xuất khẩu của Vĩnh Long. Tuy nhiên, thuế đối ứng 20% của Mỹ đã làm tăng chi phí, tăng áp lực cạnh tranh lên hàng Việt. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nhỏ khó mở rộng thị trường do thiếu vốn và công nghệ, nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại tăng cao.

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - cho biết, việc Mỹ áp dụng thuế đối ứng 20% từ ngày 7/8 đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam đã tạo ra tác động trực tiếp và sâu rộng đến hoạt động xuất khẩu của tỉnh. Trong đó, có nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Vĩnh Long như sản phẩm từ dừa, thủy sản, dệt may, da giày, túi xách, nông sản chế biến...

Theo ông Sơn, để thích ứng với tình hình, tỉnh Vĩnh Long đề ra nhiều giải pháp, trong đó xem thích ứng chính sách thuế của Mỹ là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài; siết chặt quản lý xuất xứ, kiểm soát rủi ro chuyển tải; triển khai đồng bộ mã số vùng trồng, vùng nuôi; tăng cường năng lực phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp.

Tỉnh cũng mở rộng và khai thác hiệu quả các thị trường còn dư địa tăng trưởng cao, nhu cầu ổn định như châu Âu, châu Đại Dương, Nam Á, Trung Đông, Halal, châu Phi; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ để tăng giá trị gia tăng, hạn chế xuất khẩu thô.

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - phát biểu tại hội thảo.

Các ý kiến của chuyên gia, doanh nghiệp, nhà quản lý tại hội thảo cho rằng, cần thống nhất định hướng phát triển xuất khẩu bền vững cho doanh nghiệp. Trong đó, tập trung cải thiện logistics và hạ tầng kết nối, giảm chi phí vận tải; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đa dạng hóa thị trường và sản phẩm, hạn chế phụ thuộc vào một khu vực.