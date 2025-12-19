Thủ tướng chỉ ra 3 'điểm nhất' trong ngày Việt Nam đồng loạt khởi công hàng loạt dự án 'lớn chưa từng có' với tầm nhìn 'vượt thời đại'

3 'điểm nhất' trong lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án trọng điểm là sự kiện tiếp nối thành công của 2 buổi lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các dự án, công trình hạ tầng lớn, trọng điểm vào dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (ngày 19/4/2025 với 80 công trình, dự án) và 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (ngày 19/8/2025 với 250 công trình, dự án).

Trong 234 công trình, có 86 công trình được khánh thành, thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư trên 378 nghìn tỷ đồng; 148 công trình được khởi công với tổng vốn đầu tư trên 3 triệu tỷ đồng.

Đây là những công trình dự án, với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội với những "điểm nhất":

(1) Có tổng số vốn đầu tư lớn nhất (trên 3,4 triệu tỷ đồng)

(2) Nguồn vốn tư nhân tham gia lớn nhất (gần 2,8 triệu tỷ đồng, chiếm trên 82%)

(3) Có dự án đầu tư với quy mô đầu tư lớn nhất (Khu đô thị thể thao Olympic với số vốn 925 nghìn tỷ đồng).

Như vậy, sau 3 lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia đồng loạt trên cả nước trong năm 2025, chúng ta đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân là chủ yếu với trên 3,8 triệu tỷ đồng (74,6%), nguồn vốn nhà nước là 1,3 triệu tỷ đồng (25,4%); đã có gần 140 công trình lớn hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Nguồn ảnh: VGP

Thủ tướng nhấn mạnh, những công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội được khởi công, khánh thành trong thời gian qua và tại buổi lễ hôm nay đã thể hiện tư duy, tầm nhìn và khát vọng "vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao lên vũ trụ" của con người và dân tộc Việt Nam.

"Chúng ta đã khánh thành nhiều công trình quan trọng, chiến lược, những công trình của 'ý Đảng, lòng Dân', 'không để ai bị bỏ lại phía sau', trong đó có những công trình 'lớn chưa từng có', những công trình 'lần đầu tiên', những công trình mới có 'ý nghĩa lịch sử'", Thủ tướng khẳng định.

Trong đó, đã khánh thành, thông xe kỹ thuật gần 3.200 km đường bộ cao tốc, gồm cao tốc Bắc - Nam tuyến chính, các tuyến cao tốc Đông - Tây, 325 km nút giao, đường dẫn, hơn 1.700 km đường ven biển; đón chuyến bay đầu tiên tại Sân bay Long Thành; đưa vào sử dụng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; các dự án năng lượng trọng điểm (như đường dây 500kV mạch 3 Quảng Bình - Hưng Yên, Nhiệt điện Thái Bình 2, Điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4, Thủy điện Hòa Bình mở rộng…).

Khai thác các dự án cảng biển lớn (Lạch Huyện, Cái Mép - Thị Vải, luồng Sông Hậu); các dự án bệnh viện lớn (như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bệnh viện Trung ương Huế...); xóa nhà tạm, nhà dột nát về đích trước hạn 5 năm 4 tháng; hoàn thành mục tiêu trên 102 nghìn căn nhà ở xã hội trong năm 2025, bảo đảm "an cư lạc nghiệp", mang lại hạnh phúc cho người dân; khởi công 100 trường phổ thông liên cấp bán trú tại khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã khởi công, đặt những viên gạch đầu tiên cho những công trình của tương lai, với tầm nhìn "vượt thời đại", như siêu dự án sân bay Gia Bình; các công trình "vươn ra biển lớn" như cảng Hòn Khoai, Khu đô thị Cần Giờ; các dự án đường sắt đô thị, kết nối quốc tế, chuẩn bị xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; triển khai các dự án tầm nhìn thế kỷ như Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, Làng thể thao Olympic - nơi được chọn làm điểm cầu trung tâm hôm nay; nhà máy sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt, các dự án phục vụ APEC năm 2027 tại Phú Quốc…

Đây chính là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; là những "mắt xích" quan trọng góp phần kiến tạo Việt Nam hòa bình - ổn định - hội nhập - giàu mạnh - thịnh vượng - văn minh - phồn vinh - hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân, kỹ sư trên công trường - những người "chiến sĩ" trên mặt trận không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng, nỗ lực thi đua, phấn đấu, làm việc ngày đêm trên các công trình, dự án với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ"… Những giọt mồ hôi, thậm chí cả máu và nước mắt, những đêm thức trắng, những ngày làm việc xuyên lễ, Tết trên công trường, những "văn phòng không tắt đèn"… đã kết tinh thành những công trình kiến tạo sự phát triển của đất nước, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương để giải quyết, tháo gỡ các rào cản, khó khăn về thể chế, chính sách; biểu dương các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương, điển hình tiên tiến trong thực hiện các dự án quan trọng của quốc gia.

Đồng thời, Thủ tướng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới bà con nhân dân đã sẵn sàng nhường đất, dời nhà, tái định cư, chấp nhận thiệt thòi trước mắt để xây dựng kết cấu hạ tầng cho tương lai đất nước và cho chính bản thân người dân.

Thủ tướng gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc đến doanh nghiệp trong và ngoài nước đã tin tưởng đầu tư, cống hiến cho một Việt Nam phát triển giàu mạnh, tự cường với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

5 khẳng định quan trọng

Theo người đứng đầu Chính phủ, các dự án được khởi công, khánh thành thời gian qua trải dài trên khắp mọi miền của Tổ quốc, bao trùm trên tất cả lĩnh vực, với 5 sự khẳng định quan trọng:

Thứ nhất, khẳng định tầm nhìn chiến lược, đột phá và sự trưởng thành, lớn mạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước; năng lực tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, khẳng định bước tiến mạnh mẽ trong xây dựng hạ tầng chiến lược của đất nước; thể hiện tầm vóc, bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam và khát vọng tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Thứ ba , khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng trong phát triển kinh tế tư nhân, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội trong mọi lĩnh vực để phát triển đất nước.

Thứ tư, khẳng định quan điểm "Dân là gốc" và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho mọi chủ thể trong xã hội, cuối cùng là phục vụ nhân dân, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thứ năm , khẳng định truyền thống văn hóa con người Việt Nam tự lực, tự cường "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện là phải có kết quả cụ thể, lượng hóa, cân đong đo đếm được", và tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể"; "đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển của mình".

6 bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, để có được những kết quả vừa qua, chúng ta đã cùng nhau nỗ lực vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức và rút ra 6 bài học kinh nghiệm lớn từ thực tiễn:

Thứ nhất , tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương và đặc biệt là sự vào cuộc của cơ quan lập pháp.

Thứ hai, càng trong khó khăn, thách thức, nhiệm vụ càng nặng nề, càng phải đoàn kết, thống nhất; nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn, xử lý vấn đề khoa học, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn.

Thứ ba, quán triệt quan điểm "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân và doanh nghiệp"; nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn; tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả; làm việc phải có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc gì ra việc ấy.

Thứ tư, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của người dân và doanh nghiệp; kết hợp hài hòa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, giữa nội lực và ngoại lực, giữa nguồn lực Nhà nước và tư nhân.

Thứ năm , phát huy năng lực, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, vì lợi ích chung của các chủ thể tham gia; phát động các phong trào thi đua yêu nước; khen thưởng, động viên kịp thời; xử lý nghiêm các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ sáu , đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, thủ tục hành chính; phân công nhiệm vụ bảo đảm "6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ kết quả", bảo đảm "3 dễ: dễ kiểm tra, dễ đánh giá, dễ đôn đốc".

"5 bảo đảm" trong đầu tư, phát triển các công trình

Trong năm 2026 và thời gian tới, để thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, Đảng, Nhà nước ta đã xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, trong đó phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được xác định rõ là một trong ba đột phá chiến lược.

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tựu đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, với tinh thần "đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa; đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa; đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa"; tập trung thực hiện "5 bảo đảm" trong đầu tư, phát triển các công trình, dự án hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đầu tiên, bảo đảm thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh, cách làm thông dụng, hợp tác thông hiểu. Thứ hai, bảo đảm nguồn lực, nguồn cung vật liệu, tiến độ, chất lượng công trình.

Thứ ba, bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư, ổn định cuộc sống cho nhân dân, nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ. Thứ tư, cảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, không đội vốn, không tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Cuối cùng, bảo đảm đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cam kết sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là các dự án trọng điểm, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, kỹ thuật – mỹ thuật, vệ sinh môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

"Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, với tinh thần trách nhiệm cao nhất "tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước", với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, thi công "thần tốc, táo bạo, sáng tạo, bứt phá, an toàn, chất lượng"; chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, các công trình, dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan trọng sẽ "đi đúng đích, về đúng hạn", bảo đảm chất lượng, đem lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội", Thủ tướng phát biểu.