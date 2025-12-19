Việt Nam thiết lập 1 kỷ lục chưa từng có trong ngành xây dựng thế giới tại siêu dự án 35 tỷ USD

Sáng nay (19/12), đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Phó thủ tướng, Bộ trưởng, lãnh đạo địa phương dự khởi công, khánh thành 234 công trình tại 34 tỉnh, thành phố.

Đáng chú ý, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã có mặt tại lễ khởi công Khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, Hà Nội). Đây chính là nơi đặt điểm cầu trung tâm sự kiện lịch sử của đất nước sáng nay.

Tổng mức đầu tư của các dự án hơn 3,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, có 96 dự án sử dụng vốn nhà nước với hơn 627.000 tỷ đồng (chiếm khoảng 18% tổng vốn), còn lại 138 dự án sử dụng các nguồn vốn khác, với hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành, TP Hà Nội có mặt tại lễ khởi công Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: VGP

Tại điểm cầu trung tâm, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, các dự án hôm nay đều là những dự án có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, an ninh quốc phòng, đồng thời mở ra không gian phát triển mới, thúc đẩy hội nhập quốc tế. Trong cơ cấu nguồn vốn, nguồn lực từ tư nhân chiếm tỷ trọng cao hơn nguồn vốn Nhà nước, thể hiện sự đúng đắn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Trong số 234 công trình, dự án khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật hôm nay với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, có 138 dự án sử dụng các nguồn vốn ngoài ngân sách, với hơn 2,79 triệu tỷ đồng, chiếm 82% tổng mức đầu tư.

Bộ trưởng cho biết, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành và bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ, đảm bảo đạt mục tiêu 5.000 km đường bộ cao tốc và hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào năm 2030; phát triển các cảng biển, cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đường sắt đô thị ở Hà Nội, TP HCM, các tuyến đường sắt địa phương và các cảng biển trung chuyển quốc tế; đồng thời xây dựng nhà máy điện khí, điện gió, điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ tiên tiến, an toàn...

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng nhấn mạnh về dự án Khu đô thị thể thao Olympic, với tổng mức đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng (tương đương 35 tỷ USD) từ nguồn vốn tư nhân. Theo đó, dự án này sau khi hoàn thành sẽ hình thành quần thể đô thị - thể thao quy mô lớn, phục vụ đăng cai các sự kiện thể thao cấp khu vực và quốc tế, đồng thời sẽ tạo điểm nhấn không gian kiến trúc cho khu vực phía Nam Hà Nội.

Khu đô thị lớn nhất Việt Nam sẽ có gì?

Phối cảnh 3D Dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Trên thực tế, Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, ghi dấu ấn là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Khu đô thị thể thao Olympic sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, nằm ở tâm điểm các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4, quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và kế cận ga Ngọc Hồi, mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại đầy tiềm năng.

Dự án này được quy hoạch thành 4 khu, với mục tiêu kiến tạo đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ.

Phối cảnh Sân vận động Trống Đồng, trái tim của Khu đô thị thể thao Olympic. Ảnh: ĐVTK

Đặc biệt, trái tim của khu liên hợp thể thao là công trình cấp quốc gia là Sân vận động Trống Đồng triển khai trên diện tích 73,3 ha, với sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Ngoài kỷ lục về quy mô, Trống Đồng cũng là sân vận động độc đáo nhất hành tinh, với các chi tiết thiết kế mang âm hưởng văn hóa Việt Nam, đậm đặc họa tiết trống đồng Đông Sơn, từ đó tạo nên một công trình vừa hiện đại, vừa mang tính biểu tượng cho hào khí Việt Nam.

Hơn nữa, sân vận động này được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp Al với khả năng thay mới mặt sân trong 6 - 10 giờ, ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu – tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn... Ngoài ra, đây cũng là sân có khu vực VVIP được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại. Theo dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 29, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic, với tỷ lệ 1/2.000, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai dự án Khu đô thị thể thao Olympic trong thời gian tới.

Theo tờ trình này, quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic được lập trên phạm vi 11 xã, phường, bao gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai và Dân Hòa. Đây sẽ là khu vực có vị trí chiến lược, đóng vai trò then chốt trong định hướng phát triển không gian đô thị phía Nam Thủ đô.