Ra mắt 162 toa xe hiện đại trên tuyến đường sắt Bắc - Nam

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức Lễ khánh thành công trình "Hiện đại hóa toa xe phục vụ hành khách trên hệ thống đường sắt quốc gia" - Ảnh: VGP/PT

Cùng đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng triển khai 2 dự án: Dự án chuyển đổi số: Triển khai ứng dụng Chatbot, Voice chat có áp dụng công nghệ AI trong công tác chăm sóc khách hàng và Dự án chuyển đổi xanh: Thử nghiệm nhiên liệu diesel sinh học B5 (Bio-diesel) trên đầu máy D12E (tuyến ĐS Hà Nội - Hải Phòng).

Đây là 3 trong tổng số 234 dự án, công trình có quy mô lớn và ý nghĩa của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn cả nước khởi công, khánh thành vào hôm nay, chào mừng 79 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam Hoàng Gia Khánh cho biết: Với tổng mức đầu tư hơn 60 tỷ đồng, các đơn vị đã thực hiện hiện đại hóa 162 toa xe về công nghệ, kiến trúc nội thất, góp phần nâng cao thẩm mỹ, mức độ an toàn, ổn định trong công tác vận hành chạy tàu và giảm thiểu chi phí sửa chữa phát sinh. Việc hoàn thành và đưa vào khai thác 162 toa xe vào ngay trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn góp phần gia tăng trải nghiệm, thu hút sự quan tâm của khách hàng đối với vận tải đường sắt.

Bên cạnh đó, dự án Triển khai ứng dụng Chatbot, Voice chat có áp dụng công nghệ AI trong công tác chăm sóc khách hàng và Dự án chuyển đổi xanh: Thử nghiệm nhiêm liệu Diesel sinh học B5 (Bio-diesel) trên đầu máy D12E (tuyến Đường sắt Hà Nội - Hải Phòng) thể hiện sự quyết tâm chủ động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong việc thực hiện 6 tiên phong như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Một trong số đó là tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát huy ứng dụng khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và tiên phong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Nâng cấp toa xe mang lại trải nghiệm thân thiện cho hành khách

Riêng về Dự án "Hiện đại hóa toa xe phục vụ hành khách trên hệ thống đường sắt quốc gia", đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đây là bước thay đổi về công nghệ và nội thất toa xe, tập trung vào 4 nhóm hạng mục chính nhằm mang lại trải nghiệm thân thiện cho hành khách.

Theo đó, về thiết kế và vật liệu nội thất được thay thế thành vách bằng gỗ, formica, trang trí, tạo nên không gian thẩm mỹ, sống động và thân thiện với hành khách đi tàu.

Các thiết bị cũ của khu vực vệ sinh và buồng rửa được thay thế bằng buồng rửa mới, chậu rửa hiện đại và đặc biệt là hệ thống gương soi có đèn cảm ứng - Ảnh: VGP/PT

Các thiết bị cũ của khu vực vệ sinh và buồng rửa được thay thế bằng buồng rửa mới, chậu rửa hiện đại và đặc biệt là hệ thống gương soi có đèn cảm ứng. Các thiết bị bệ xí cũ được thay thế bằng bệ sứ hoặc đá đúc phù hợp với mặt bằng, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

Ngành đường sắt cũng thực hiện giải pháp chống ồn trên toa, lắp đặt thêm cơ cấu chống rung và thay mới toàn bộ các chặn cửa, triệt tiêu tối đa tiếng kêu va đập và tiếng ồn vọng vào khoang khách khi tàu chạy để mang lại giấc ngủ ngon và không gian yên tĩnh cho hành khách.

Cùng đó, tân trang toàn diện từ đèn chiếu sáng, đèn ngủ đến đèn trang trí. Các cửa xả khí lạnh, chi tiết kim loại đều được sơn tĩnh điện đảm bảo thẩm mỹ. Ngoài ra, khu vực tủ đun nước sôi cũng được tân trang hoặc thay mới.

Hệ thống bảng tin truyền thống được thay thế bằng bảng điện tử tích hợp, giúp hành khách dễ dàng cập nhật các thông tin cần thiết trong suốt hành trình. Đặc biệt trên một số toa xe có thiết bị điều khiển tự động điều chỉnh cửa gió điều hòa không khí phù hợp với yêu cầu của hành khách.