Hôm nay, Việt Nam chính thức có thêm một nhà máy thủy điện nằm trong top đầu khu vực Đông Nam Á

Sáng 19/12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng các đơn vị thành viên đồng loạt tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình có quy mô lớn, ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tại tỉnh Phú Thọ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Quản lý dự án Điện 1 tổ chức Lễ khánh thành và tổng kết phong trào thi đua liên kết xây dựng Dự án Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng.

Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (tổng công suất 480 MW, sản lượng phát điện bình quân hàng năm khoảng 488,3 triệu kWh/năm) do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 1 là đại diện chủ đầu tư. Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng nằm bên bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình hiện hữu.

Nhà máy nằm trên địa bàn phường Hòa Bình, cửa lấy nước và kênh vào thuộc phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ. Nhà máy thủy điện (NMTĐ) Hòa Bình mở rộng sẽ sử dụng chung các hạng mục hồ chứa, đập dâng, đập tràn với công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu. Phần xây dựng mới bao gồm các hạng mục: Kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, nhà máy.

Các đại biểu dự buổi lễ - Ảnh: VGP/Vũ Phong

Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 9.220 tỷ đồng, bao gồm 2 tổ máy, mỗi tổ có công suất 240 MW. Sau khi hoàn thành, công trình NMTĐ Hòa Bình mở rộng với công suất 480 MW sẽ nâng tổng công suất của toàn bộ NMTĐ Hòa Bình đạt 2400 MW.

Sau khi đưa vào vận hành, dự án sẽ giúp tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ của nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện hữu để phát điện; nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia; góp phần giảm chi phí của hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc chiến lược, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình làm chủ công nghệ, hiện đại hóa ngành điện Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương nhấn mạnh, Dự án NMTĐ Hoà Bình mở rộng là dự án có quy mô lớn, phức tạp về mặt kỹ thuật và điều kiện thi công. Quá trình triển khai, Dự án đã gặp rất nhiều khó khăn như: Công tác GPMB kéo dài; đại dịch COVID-19 và đứt gãy chuỗi cung ứng.

Tháng 10/2021, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và địa chất xấu gây nên sạt trượt trên hố móng NMTĐ dẫn đến Dự án phải dừng thi công 11 tháng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Khi thi công trở lại, Dự án đã được phê duyệt điều chỉnh tiến độ, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong quý IV/2025.

Để đáp ứng tiến độ, EVN đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tham gia Dự án triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thi công đặc biệt như điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công, tăng cường tối đa nhân lực, tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp; lãnh đạo EVN thường xuyên có mặt trực tiếp tại công trường để chỉ đạo, điều hành; điều động các thiết bị thi công đặc chủng từ các nhà máy thủy điện của EVN để hỗ trợ nhà thầu.

"Việc hoàn thành Dự án là thành quả kết tinh từ trí tuệ, tâm huyết và sự nỗ lực không ngừng của hàng nghìn người lao động sau hơn 4 năm thi công với tinh thần "vượt nắng thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ", Phó Tổng Giám đốc EVN bày tỏ.

Với việc hoàn thành đưa dự án Nhà máy thủy điện Hoà Bình mở rộng vào vận hành đã nâng nhà máy thủy điện Hòa Bình lên với 10 tổ máy - tổng công suất là 2.400MW, cùng công suất với nhà máy thủy điện Sơn La là 2 nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Ngoài Dự án Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng, các công trình điện tiêu biểu được tổ chức Lễ khởi công khánh thành trong ngày 19/12 gồm có: Khánh thành, tổng kết phong trào thi đua liên kết xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng; khánh thành Dự án cấp điện từ điện lưới Quốc gia cho huyện Côn Đảo tại đặc khu Côn Đảo; khánh thành Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2; khởi công công trình Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1, Dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 - Giai đoạn 2...