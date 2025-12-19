Chính thức khởi công khu đô thị thể thao Olympic 925.000 tỷ đồng Vingroup đầu tư, sở hữu sân vận động 135.000 chỗ độc đáo nhất hành tinh

Sáng 19/12 đã diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước. Sự kiện này được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bộ Xây dựng thông tin, cả nước có 234 công trình, dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật, phân bố tại 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 148 dự án khởi công, 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật. Các dự án này có tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic (xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội) - đây cũng là điểm cầu trung tâm trong số 79 điểm cầu trực tiếp và trực tuyến trên cả nước. Cùng dự tại điểm cầu này có ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Khu đô thị thể thao Olympic có diện tích hơn 9.171 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng. Đây là khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.

Sở hữu vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Nam Hà Nội, khu đô thị thể thao Olympic nằm ở tâm điểm các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4, quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đặc biệt là kế cận ga Ngọc Hồi, mở ra hướng phát triển đô thị thể thao kết hợp với giao thông công cộng hiện đại đầy tiềm năng.

Dự án được quy hoạch thành 4 khu với mục tiêu kiến tạo đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với Khu liên hợp thể thao tầm cỡ quốc tế, góp phần nâng cao vị thế Thủ đô Hà Nội trên bản đồ thể thao – văn hóa châu lục và quốc tế, tạo động lực phát triển bền vững trong nhiều thập kỷ.

Đáng chú ý, trái tim của khu liên hợp thể thao là công trình cấp quốc gia - Sân vận động Trống Đồng triển khai trên diện tích 73,3ha, sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi, được thiết thiết kế là sân vận động đạt chuẩn FIFA có sức chứa và mái che đóng mở tự động lớn nhất thế giới.

Bên cạnh kỷ lục về quy mô, Trống Đồng cũng là sân vận động độc đáo nhất hành tinh, với các chi tiết thiết kế mang âm hưởng văn hóa Việt Nam, đậm đặc họa tiết trống đồng Đông Sơn, tạo nên một công trình vừa hiện đại, vừa mang tính biểu tượng cho hào khí Việt Nam.

Đặc biệt, sân vận động được định vị là công trình xanh và thông minh, tích hợp Al với khả năng thay mới mặt sân trong 6-10 giờ, ghế thông minh kết nối 5G; kiểm soát an ninh và dòng người theo thời gian thực; thu – tái chế nước tiết kiệm 70% nước sạch; chống hấp thụ nhiệt và tia UV; thông gió tự nhiên giảm năng lượng điều hòa, giảm tiếng ồn...

Đây cũng là sân có khu vực VVIP được thiết kế riêng, đạt tiêu chuẩn đón tiếp các nguyên thủ quốc tế trong các sự kiện trọng đại. Dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.