Việt Nam chính thức tạo kỳ tích chưa từng có

Sáng 19/12, đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước.

Từ 6h sáng 19/12, tại khu vực mở rộng cánh Tây - Nhà ga hành khách T2, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã khánh thành dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự Lễ khánh thành.

Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2 sân bay Nội Bài được khởi công từ tháng 5/2024 và cán đích sau hơn 18 tháng vừa thi công vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hàng trăm chuyến bay khai thác mỗi ngày.

Việc khánh thành dự án vào thời điểm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kịp thời giải tỏa áp lực quá tải cho cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc trước cao điểm Tết và mùa du lịch 2026.

Công trình giúp nâng tổng diện tích sàn nhà ga lên hơn 200.000 m², nâng công suất khai thác từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm (có thể phục vụ lên tới 18 triệu khách/năm), bổ sung năng lực khai thác với cửa ra tàu bay tăng từ 17 lên 30 cửa, cầu ống lồng tăng từ 14 lên 27 đáp ứng nhu cầu vận chuyển quốc tế đang tăng trưởng tốt.

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng không gian hạ tầng, Nhà ga hành khách T2 mở rộng còn là biểu tượng cho bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược chuyển đổi số của ACV.

Thay vì chỉ áp dụng đơn lẻ, lần đầu tiên một hệ sinh thái công nghệ số được triển khai đồng bộ tại một nhà ga quốc tế ở Việt Nam. Từ hệ thống ki ốt Check-in, Self Bag Drop cho đến các làn xuất nhập cảnh tự động và kiểm soát an ninh bằng sinh trắc học, tất cả tạo nên một "luồng di chuyển số" liền mạch.

Đây là bước đi đột phá nhằm thay đổi căn bản phương thức vận hành, chuyển từ quy trình thủ công sang tự động hóa, giúp tối ưu năng lực khai thác và nâng tầm trải nghiệm hành khách.

Bên cạnh công nghệ, dự án còn để lại dấu ấn về tư duy kiến trúc bền vững (Green Airport). Không gian nhà ga được thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và tích hợp các mảng xanh sinh thái, tạo nên những "khoảng thở" thư thái giữa nhịp sống hối hả của sân bay. Đồng thời, các giá trị văn hóa bản địa được lồng ghép tinh tế trong không gian hiện đại, khẳng định vị thế của Nội Bài là điểm "chạm" văn hóa đầu tiên chào đón bạn bè quốc tế.

Ngay sau khi dự khánh thành dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế T2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đi chuyến bay đặc biệt mang mã hiệu VN1 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), khởi hành từ Sân bay Quốc tế Nội Bài lúc vào 6h30' và đáp xuống Sân bay Quốc tế Long Thành vào lúc 8h15'. Đây là chuyến bay đầu tiên đáp xuống sân bay Quốc tế Long Thành.

Sau gần 5 năm khởi công và xây dựng, dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã về đích và đạt chuẩn 4F (cấp cao nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO). Đây là cột mốc quan trọng, là minh chứng cho một "kỳ tích thi công" với tốc độ chưa từng có tiền lệ. Sân bay Long Thành mở ra không gian phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực và thế giới.

Tại điểm cầu Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khánh thành các công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với 4 dự án thành phần, gồm: Dự án thành phần 1 - Các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước do các cơ quan quản lý nhà nước liên quan làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2 - Các công trình phục vụ quản lý bay do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư. Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do ACV làm chủ đầu tư gồm các hạng mục công trình: Nhà ga hành khách, Nhà ga hàng hóa số 1, Nhà để xe; các công trình tại khu bay (đường cất hạ cánh, đường lăn, đèn hiệu hàng không, hệ thống thiết bị ILS/DME...); sân đỗ tàu bay; hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay.

Các công trình phụ trợ khác, hạ tầng chung, đường, bãi đỗ ô tô, cầu, hầm, cấp điện, cấp thoát nước, chiếu sáng, viễn thông... Dự án thành phần 4 - Các công trình khác do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) chủ trì tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để triển khai.