Doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia tại Hội nghị sơ kết triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và Đề án 06

Thủ tướng tới tham quan, nghe giới thiệu về các giải pháp tại gian hàng của doanh nghiệp

Hội nghị là dịp quan trọng để Chính phủ đánh giá toàn diện kết quả triển khai các chương trình, đề án trọng điểm, đồng thời tiếp tục định hướng những nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược, nhất quán, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy dữ liệu và công nghệ số làm động lực, hướng tới xây dựng Chính phủ số hiệu quả – xã hội số bao trùm – kinh tế số bền vững.

Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì. Cùng dự Hội nghị trực tiếp tại đầu cầu Trụ sở Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (dự tại đầu cầu Quảng Trị), cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các cơ quan liên quan.

Trong khuôn khổ sự kiện, không gian triển lãm các giải pháp chuyển đổi số đã thu hút sự quan tâm đặc biệt, quy tụ các doanh nghiệp công nghệ tiêu biểu có đóng góp trực tiếp cho quá trình triển khai Đề án 06 và cải cách hành chính Nhà nước. CMC TS vinh dự là một trong những đơn vị tham gia triển lãm, giới thiệu các giải pháp công nghệ “Made by CMC” được nghiên cứu, phát triển dựa trên yêu cầu thực tiễn của khu vực công và định hướng lớn của Chính phủ.

Đặc biệt, CMC TS vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành tới tham quan, nghe giới thiệu về các giải pháp tại gian hàng. Sự quan tâm, trao đổi và chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng và lãnh đạo Chính phủ là nguồn động viên to lớn, thể hiện sự ghi nhận đối với nỗ lực của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong việc đồng hành cùng Nhà nước trên hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Tại triển lãm, CMC TS đã giới thiệu nhiều giải pháp phục vụ Chính phủ số, trong đó ba sản phẩm, nền tảng thu hút sự chú ý đặc biệt có thể kể đến như C-Agent: Trợ lý AI chuyên sâu theo từng nghiệp vụ hành chính, ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt, hỗ trợ cán bộ, công chức trong xử lý công việc thường nhật như tra cứu quy định, hướng dẫn quy trình, tự động soạn thảo văn bản hành chính, bảo đảm đúng – đủ – thống nhất, đồng thời đáp ứng yêu cầu bảo mật dữ liệu tại đơn vị.

Ngoài ra còn có C-Vision – Giải pháp camera AI giám sát chủ động, ứng dụng thị giác máy tính để giám sát an ninh, trật tự đô thị theo thời gian thực, phát hiện và cảnh báo sớm các tình huống rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, bảo đảm an toàn xã hội và phục vụ xây dựng đô thị thông minh.

Đặc biệt là hệ sinh thái chuyển đổi số cấp xã, kết nối đồng bộ lãnh đạo xã, cán bộ xã, cán bộ thôn/tổ dân phố và người dân, hỗ trợ triển khai dịch vụ công, quản lý điều hành, phản ánh hiện trường, phát triển kinh tế số và xã hội số ngay từ cấp cơ sở, nền tảng quan trọng để hiện thực hóa tinh thần của Đề án 06.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phạm Ngọc Bắc - CEO CMC TS/ CMC EVP nhấn mạnh: “Dề án 06 cùng Nghị quyết 57-NQ/TW đã tạo ra nền tảng chính sách mang tính chiến lược, dẫn dắt quá trình đổi mới phương thức quản trị quốc gia và phát triển khoa học – công nghệ trong kỷ nguyên số. Đây là kim chỉ nam quan trọng để doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, trong đó có CMC TS đồng hành cùng Chính phủ xây dựng Chính phủ số hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.”

Bên cạnh đó, lãnh đạo CMC TS đánh giá cao tầm ảnh hưởng sâu rộng của Đề án 06 song hành cùng những định hướng lớn tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo và phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Những “kim chỉ nam” chiến lược này đã tạo ra khuôn khổ chính sách nhất quán, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, tinh gọn bộ máy, minh bạch hóa hoạt động quản lý và nâng cao hiệu quả vận hành của cả khu vực công và cộng đồng doanh nghiệp.

Trên nền tảng đó, CMC TS cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu phát triển, làm chủ công nghệ lõi, không ngừng đổi mới sáng tạo, đồng hành chặt chẽ cùng Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Chính phủ số hiện đại, xã hội số văn minh và nền kinh tế số phát triển bền vững, vì một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên số.