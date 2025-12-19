Chính thức khởi công dự án ray đường sắt và thép đặc biệt, hơn 10.000 tỷ do công ty của tỷ phú Trần Đình Long đầu tư

Ngày 19/12, tại tỉnh Quảng Ngãi, diễn ra lễ khởi công Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất.

Tham dự lễ khởi công có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP; Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát…

Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất chính thức khởi công. Đây là một trong 3 công trình được tỉnh Quảng Ngãi chọn khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 10.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 3.800 tỷ đồng, chiếm 38%, và vốn huy động 6.200 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.

Khởi công Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: VGP/Lan Anh

Dự án có mục tiêu sản xuất sắt, thép, gang, tập trung vào các sản phẩm thép ray đường sắt, thép hình và thép đặc biệt, với công suất thiết kế 700.000 tấn/năm. Tổng diện tích đất sử dụng là 14,79ha, triển khai tại Khu công nghiệp phía Đông Dung Quất, Khu kinh tế Dung Quất, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là dây chuyền đầu tiên tại Đông Nam Á có khả năng sản xuất ray đường sắt tốc độ cao cùng các dòng thép đặc biệt, mở ra bước tiến quan trọng cho ngành công nghiệp thép Việt Nam; đáp ứng nhu cầu trong nước, xuất khẩu và phục cho các dự án trọng điểm quốc gia.

Dự án cũng được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho Khu kinh tế Dung Quất, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bao gồm bồi thường, giải phóng mặt bằng từ quý III/2025 đến quý II/2026; giai đoạn xây dựng cơ bản và đưa công trình vào vận hành dự kiến từ quý III/2026 đến quý III/2028.