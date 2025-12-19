Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hôm nay, Vingroup chính thức khởi động 4 dự án hơn 127.000 tỷ tại quê hương của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

19-12-2025 - 07:13 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành khởi công 6 dự án lớn, trong đó 4 dự án do tập đoàn Vingroup triển khai.

Cùng với cả nước, Hà Tĩnh có 6 dự án sẽ khởi công, khởi động đồng loạt vào ngày 19/12 chào mừng Đại hội XIV của Đảng với tổng nguồn vốn hơn 128.552 tỷ đồng, trong đó có 1 dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, các dự án còn lại từ nguồn vốn của nhà đầu tư.

Theo kế hoạch, Tập đoàn Vingroup sẽ tổ chức lễ khởi động 4 dự án, gồm: Nhà máy sản xuất thép Vinmetal Hà Tĩnh, tổng mức đầu tư gần 89.000 tỷ đồng, quy mô hơn 461 ha; Khu đô thị mới Kỳ Trinh (phường Sông Trí), tổng mức đầu tư 8.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 84 ha; Nhà máy Điện gió Kỳ Anh, công suất 400 MW, tổng vốn đầu tư 17.051 tỷ đồng; Nhà máy Điện gió Eco Wind Kỳ Anh, công suất 500 MW, tổng mức đầu tư 22.647 tỷ đồng.

Bốn dự án của Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi động vào ngày 19/12 tới đây đều là những dự án quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo động lực phát triển Khu Kinh tế Vũng Áng cũng như tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn mới, định hướng trở thành trung tâm công nghiệp - năng lượng chiến lược của cả nước.

Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng tổ chức khởi công xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh tại phường Thành Sen với tổng mức đầu tư 305 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Diện tích quy hoạch dự án khoảng 2,28 ha, gồm khối nhà chính 4 tầng và các hạng mục phụ trợ khác, trên tổng diện tích xây dựng 12.990 m².

Khi hoàn thành, Bảo tàng Hà Tĩnh không chỉ đáp ứng yêu cầu về không gian trưng bày, bảo quản hiện vật mà còn là trung tâm giáo dục, giới thiệu các giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của Hà Tĩnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dự án Khu đô thị mới Xuân Thành, huyện Nghi Xuân - giai đoạn 1 (nay thuộc xã Tiên Điền) có tổng mức đầu tư 549,5 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 45,54 ha, do Công ty CP Đầu tư Phát triển Harumi làm chủ đầu tư.

Khu đô thị được xác định là một trong những hạt nhân phát triển đô thị phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, góp phần mở rộng không gian đô thị, kết nối chuỗi dịch vụ, du lịch ven sông Lam, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn khu vực.


Ngọc Khánh

An Ninh Tiền Tệ

