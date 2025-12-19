Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

113 chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

19-12-2025 - 10:01 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Cảnh sát Giao thông đã công bố các trường hợp vi phạm từ ngày 17-18/12 tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai và nội đô Hà Nội.

Phát hiện 113 trường hợp xe vi phạm từ ngày 17-18/12

Cục Cảnh sát Giao thông mới đây đã công bố danh sách 113 trường hợp xe mô tô, xe máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông, được phát hiện tự động qua hệ thống camera AI. Các trường hợp được phát hiện chủ yếu tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, với hai lỗi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và vượt đèn đỏ.

Theo đó, từ 12 giờ ngày 17/12 đến 12 giờ ngày 18/12, camera AI tại km20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận có 13.452 phương tiện đi qua, với tốc độ trung bình là 69km/h. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 trường hợp người điều khiển xe không thắt dây đai an toàn và đã thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), Công an đã tự động phát hiện 51 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 59 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy).

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP. Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm. Qua thông báo này, Cục Cảnh sát Giao thông mong muốn người dân chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông

Các lỗi vi phạm này sẽ bị phạt ra sao theo quy định tại Nghị định 168?

Căn cứ điểm h và i, khoản 2, Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người điều khiển xe mô tô, xe máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng:

h) Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

i) Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật;

Căn cứ điểm c, khoản 7, Điều 7 Nghị định 168, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Bên cạnh đó, người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b, khoản 13, Điều 7.

Căn cứ điểm b, khoản 10, Điều 7 Nghị 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, mà gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 14 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Một trường hợp xe máy vượt đèn đỏ được phát hiện qua camera AI (Ảnh: Cục Cảnh sát Giao thông)

Còn căn cứ theo quy định tại điểm k và l, khoản 3, Điều 6 Nghị định 168, người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

k) Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường;

l) Chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Ngoài việc xử phạt đối với người điều khiển xe, Nghị định 168 còn quy định mức phạt đối với người ngồi trên xe ô tô không thắt dây an toàn. Theo khoản 4, Điều 12, người được chở trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng.

Nguyệt Lượng

Đời sống & Pháp luật

