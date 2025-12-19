Bên trong hầm xuyên núi lớn nhất cao tốc Bắc - Nam: Hơn 900 ngày thi công, lắp hơn 1.730 bộ đèn

Với việc áp dụng công nghệ thi công đột phá và tinh thần làm việc xuyên lễ Tết, hầm số 3 – mắt xích quan trọng nhất của cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn – đang tiến sát ngày hoàn thành, rút ngắn thời gian thi công gần 9 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Công trình trọng điểm

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng chiều dài 88km, là đoạn tuyến dài nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Điểm nhấn của dự án là 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài 4.500m.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với tổng vốn đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng, có chiều dài 88km, đi qua địa bàn 2 tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và Gia Lai (27,7km). Đây là dự án lớn nhất trong 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, hầm số 3 (dài 3.200m) là công trình cấp đặc biệt, cũng là hầm đường bộ lớn nhất xây mới trên toàn tuyến. Ban đầu, hợp đồng quy định thời gian thi công là 42 tháng (dự kiến hoàn thành tháng 9/2026). Tuy nhiên, để đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thông toàn tuyến vào cuối năm 2025, hầm số 3 đã trở thành "đường găng" quyết định tiến độ chung. Chỉ khi thông hầm này, toàn mạch cao tốc mới có thể nối liền.

Bước ngoặt từ công nghệ "NATM hệ Đèo Cả"

Để giải quyết bài toán rút ngắn 8 tháng tiến độ, liên danh Tập đoàn Đèo Cả đã nghiên cứu và cải tiến phương pháp đào hầm truyền thống thành "NATM hệ Đèo Cả" . Những đột phá kỹ thuật cụ thể bao gồm:

Tốc độ đào: Tăng hiệu suất từ 1 - 3m/ngày lên 4 - 6m/ngày .

Tối ưu không gian: Tận dụng 6 ngách thông ngang để tạo thêm các mũi thi công độc lập.

Huy động thiết bị: Sử dụng tới 10 bộ ván khuôn (gấp 3-4 lần các công trình thông thường) để đẩy nhanh công tác bê tông vỏ hầm.

Kết quả: Rút ngắn thời gian từ 1.260 ngày xuống còn khoảng 990 ngày , về đích sớm 270 ngày .

Hiện tại, hầm số 1 và số 2 đã hoàn tất lắp đặt thiết bị. Hầm số 3 đang trong giai đoạn nước rút hoàn thiện các hệ thống kỹ thuật thông minh:

Hầm số 1 và hầm số 2 đã hoàn thiện lắp đặt các thiết bị và đang vận hành thử hệ thống quạt, điện chiếu sáng, loa phát thanh, thiết bị PCCC,…

Điều tiết không khí: 20 quạt phản lực dọc hầm đảm bảo lưu thông khí.

An toàn thông minh: Hệ thống giám sát điều khiển ITS, SCADA và cáp quang dò nhiệt báo cháy tự động giúp phát hiện sự cố tức thời.

Chiếu sáng: Lắp đặt hơn 1.730 bộ đèn (công suất 40W - 120W), tối ưu hóa tầm nhìn cho tài xế.

Đằng sau những con số ấn tượng là nỗ lực của gần 1.000 kỹ sư, công nhân duy trì nhịp độ làm việc 24/7 trong suốt gần 3 năm qua. Với tinh thần "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" và xem dự án là "mệnh lệnh từ trái tim", đội ngũ thi công đã tạm gác lại niềm vui riêng, bám trụ công trường xuyên các kỳ nghỉ lễ, Tết.

Hầm số 3 dài 3.200 mét, bên trong hầm có 20 quạt jet (quạt phản lực), 1.734 đèn chiếu sáng có công suất từ 40W đến 220W cùng nhiều loại thiết bị khác đang được gấp rút hoàn thiện công tác lắp đặt và vệ sinh.

Việc sớm hoàn thiện hầm số 3 không chỉ đảm bảo mục tiêu thông tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn mà còn góp phần quan trọng vào lộ trình hoàn thành 3.000km cao tốc trên toàn quốc vào năm 2025.

Một số hình ảnh cập nhật ngày 11/12 của tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang tiến rất gần đến ngày về đích, sẵn sàng khánh thành đúng mốc 19/12/2025.

Biển báo, sơn kẻ đường, vệ sinh mặt đường,… trên tuyến.

Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có ba hầm xuyên núi với tổng chiều dài 4.500 mét, trong đó, hầm số 3 dài 3.200 mét, là hầm lớn nhất cao tốc Bắc - Nam.

Trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn có 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh.

Trong ảnh, cầu Sông Vệ (xã Đình Cương) có chiều dài 610m, là công trình cầu lớn nhất của dự án.

