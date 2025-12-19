Kỷ lục chưa từng có của Việt Nam đang diễn ra hôm nay: Vingroup có dự án 37 tỷ USD 'khủng' nhất lịch sử

Hôm nay 19/12, cả nước đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án lớn với tổng mức đầu tư kỷ lục chưa từng có: 3,4 triệu tỷ đồng (tương đương 136 tỷ USD). Đây là đòn bẩy chiến lược thúc đẩy kinh tế - xã hội trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ từng nhấn mạnh, tiếp nối các lễ khởi công, khánh thành các dự án lớn vào dịp 19/4/2025 kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày 19/8/2025 kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, sự kiện ngày 19/12 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây không chỉ là hoạt động chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mà còn góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng và khí thế mới, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới.

Khánh thành Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1

Lễ khánh thành một số công trình và khai trương chuyến bay đầu tiên thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) tại sân bay Long Thành là điểm cầu trực tiếp hôm nay.

Trước đó, ngày 15/12, chuyến bay mang số hiệu VN5001 sử dụng tàu bay thân rộng Boeing 787-9 của hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất đã hạ cánh tại sân bay Long Thành và quay trở lại Tân Sơn Nhất, hoàn tất chu trình bay kỹ thuật đầu tiên tại sân bay mới.

Điểm cầu trung tâm:

Khu đô thị thể thao Olympic Hà Nội

Điểm cầu trung tâm của Lễ khởi công, khánh thành hôm nay được đặt tại Lễ khởi công dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở xã Thượng Phúc, TP. Hà Nội. Siêu dự án Khu đô thị thể thao Olympic ở Hà Nội nổi bật với quy mô hơn 9.000ha, tổng vốn đầu tư hơn 925.000 tỷ đồng, có sân vận động lớn nhất thế giới. Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic được HĐND TP Hà Nội thông qua ngày 14/12 vừa qua.

Mục đích của dự án khu đô thị Olympic nhằm mở rộng không gian đô thị phía nam, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm như đường Vành đai 4, tổ hợp TOD (đô thị nén) ga Ngọc Hồi, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.

Cùng với đó, hình thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ, du lịch, sinh thái quy mô lớn, với khu liên hợp thể thao và các làng Olympic đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, đủ điều kiện tổ chức các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội Olympic...

Liên quan đến công tác triển khai dự án, ngày 8/12 vừa qua, UBND xã Thường Tín đã nhận được văn bản của Tập đoàn Vingroup – Công ty CP đề nghị phối hợp tổ chức lấy ý kiến các cơ quan quản lý, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư đối với đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu B. Đây là bước quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ trước khi trình thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Dự án Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cũng chính thức được khởi công hôm nay. Điểm cầu của sự kiện Lễ khởi công của Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được đặt tại tỉnh Lào Cai.

Bên cạnh đó, 4 điểm còn lại đưa vào khởi công đợt này là: Phú Thọ (phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ), Bắc Hồng (xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội), Lương Tài (xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên), Hải Dương Nam (xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng).

Đây là dự án quan trọng quốc gia với quy mô lớn, công nghệ kỹ thuật chưa từng triển khai ở Việt Nam; hướng tuyến lại trải dài gần 400km, đi qua nhiều địa bàn dân cư đông đúc, khu công nghiệp và khu vực có địa hình, địa chất phức tạp.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thành phố Hà Nội sáng 19/12 cũng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đồng thời với nhiều dự án, công trình trọng điểm khác trên địa bàn Thành phố và cả nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng tới sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Dự án thành phần độc lập ban đầu phục vụ khởi công công trình được đặt tại Dự án xây dựng công viên công cộng phường Phú Thượng. Địa điểm thực hiện tại khu vực Ngõ 148 An Dương Vương, phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội. Tổng diện tích dự án khoảng 02ha; sơ bộ vốn đầu tư khoảng 670 tỷ đồng.

Liên danh các nhà đầu tư tham gia dự án gồm Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Hòa Phát, THACO và T&T Group.

Dự án metro Bến Thành - Cần Giờ

Cũng trong ngày hôm nay, Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed sẽ tổ chức động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Một trong những điểm gây chú ý là VinSpeed đề xuất thời gian thi công chỉ khoảng 2 năm, đảm bảo thời gian khai thác vận hành trong năm 2028. Nếu đạt được, đây sẽ là bước ngoặt lớn khi tốc độ triển khai nhanh gấp hơn 3 lần so với các tuyến metro trong nước, chiều dài tuyến lớn gấp đôi metro số 1, và thời gian hoàn thiện dự kiến rút ngắn tới 6 lần so với những dự án hiện hữu.

Với kỳ vọng trở thành tuyến metro tốc độ cao đầu tiên do doanh nghiệp Việt đầu tư, dự án được xem là cú hích chiến lược cho hạ tầng thành phố. Không chỉ rút ngắn khoảng cách đô thị, tuyến metro còn mang ý nghĩa thử nghiệm mô hình huy động nguồn lực xã hội vào giao thông quy mô lớn.

Nếu tiến độ “thần tốc” thành hiện thực, đây sẽ là dấu mốc quan trọng mở ra chương mới cho hệ thống đường sắt đô thị Việt Nam, đưa Cần Giờ tiệm cận vai trò đô thị vệ tinh hiện đại của TP.HCM.

Tuyến tàu điện nhẹ LRT tại Phú Quốc

Hôm nay, UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Sun Group tiến hành khởi công tuyến tàu điện đô thị (LRT) đầu tiên tại Phú Quốc. Dự án được xem là một trong những bước phát triển hạ tầng quan trọng bậc nhất của đặc khu này trong giai đoạn mới, khi thành phố này chuẩn bị trở thành nơi đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Sự xuất hiện của hệ thống tàu điện LRT tại Phú Quốc được kỳ vọng sẽ giải quyết áp lực giao thông đang tăng nhanh tại đảo ngọc. Những năm gần đây, lượng du khách đến đảo liên tục tăng trưởng, dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ ở các trục đường chính, đặc biệt vào giai đoạn cao điểm.

Mô hình LRT giúp tạo nên một tuyến vận chuyển xương sống, kết nối các khu chức năng mà không làm gia tăng phương tiện cá nhân. Nhờ đó, thành phố có thể từng bước chuyển đổi sang mô hình giao thông công cộng văn minh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Dự án ray đường sắt và thép đặc biệt

Dự án Sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất là một trong 3 công trình được tỉnh Quảng Ngãi chọn khởi công chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào hôm nay.

Hiện, nhà đầu tư đã hoàn tất nhiều thủ tục pháp lý quan trọng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng bảo đảm các điều kiện để dự án khởi công theo kế hoạch. Khi hoàn thành, đây sẽ là dây chuyền đầu tiên tại Đông Nam Á có khả năng sản xuất ray đường sắt tốc độ cao cùng các dòng thép đặc biệt, mở ra bước tiến quan trọng cho ngành công nghiệp thép Việt Nam; đáp ứng nhu cầu trong nước, xuất khẩu và phục cho các dự án trọng điểm quốc gia.

Dự án cũng được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng mới cho Khu kinh tế Dung Quất, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc

Ngày 19/12, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương tổ chức lễ khởi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) – Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Buổi lễ được tổ chức tại nút giao giữa tuyến cao tốc với đường ĐT.721, xã Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng), với sự tham dự của: Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo hai tỉnh Lâm Đồng – Đồng Nai, đại diện nhà đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan báo chí.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (tỉnh Lâm Đồng), dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 11/2022 và UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án, điều chỉnh, bổ sung trong năm 2025.