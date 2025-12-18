Công an đưa cảnh báo liên quan đến bảo hiểm y tế trên VNeID, tất cả người dân cần nắm rõ

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 15/12 Công an xã Bằng Luân đã ngăn chặn kịp thời thủ đoạn mạo danh Công an, bảo hiểm y tế để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo đó, tại cơ quan Công an, bà T.T.B (sinh năm 1976, trú tại khu 8, xã Bằng Luân) cho biết, bản thân nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Người gọi xưng tên “Tùng”, giới thiệu là cán bộ Công an xã Bằng Luân thông báo về việc “cập nhật dữ liệu bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID”.

Đầu dây sau đó yêu cầu bà B. kết bạn qua ứng dụng Zalo để tiếp tục làm việc với một người khác tự xưng tên “Việt” là cán bộ bảo hiểm y tế, nhằm hướng dẫn các bước thực hiện.

Trong quá trình trao đổi, các đối tượng liên tục đưa ra những thông tin mang tính đe dọa, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho bà B. Chúng nói rằng nếu không thực hiện theo hướng dẫn thì quyền lợi bảo hiểm y tế sẽ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, các đối tượng còn cung cấp thông tin sai sự thật là sau khi “cập nhật dữ liệu”, khi đi khám, chữa bệnh người dân chỉ cần mang theo thẻ Căn cước công dân là được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế, không cần xuất trình thêm giấy tờ khác.

Với những thông tin bịa đặt này, các đối tượng từng bước thao túng tâm lý, tạo sự tin tưởng để yêu cầu bà B. cung cấp số tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP và cài đặt một ứng dụng không rõ nguồn gốc trên điện thoại, nhằm chiếm đoạt tài sản và khai thác thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, do bà B. không thành thạo trong việc sử dụng điện thoại thông minh, bà đã đề nghị được trực tiếp đến Công an xã Bằng Luân để được hướng dẫn thực hiện.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đã có sự việc kẻ lừa đảo gọi điện cho người dân giới thiệu là cán bộ Công an xã, thông báo về việc "cập nhật dữ liệu bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID' (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Tại trụ sở Công an xã, sau khi nghe toàn bộ sự việc, cán bộ Công an đã kịp thời giải thích, làm rõ bản chất vụ việc và khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo mạo danh lực lượng Công an và nhân viên bảo hiểm y tế. Vì vậy, bà B. nhận thức được nguy cơ nếu tiếp tục làm theo hướng dẫn của các đối tượng thì có thể bị chiếm đoạt tài sản và lộ, lọt thông tin cá nhân quan trọng.

Tại sự việc này, Công an xã Bằng Luân khẳng định đơn vị không có cán bộ nào gọi điện cho bà B. với nội dung cập nhật dữ liệu bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID; đồng thời, không có cán bộ bảo hiểm y tế liên hệ với người dân qua ứng dụng Zalo để hướng dẫn thủ tục hay yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP.

Công an nhấn mạnh, những nội dung mà các đối tượng đưa ra hoàn toàn là bịa đặt, có dấu hiệu rõ ràng của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Bằng Luân, tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Người dân không thực hiện theo bất kỳ yêu cầu nào qua điện thoại, cuộc gọi video hoặc mạng xã hội từ người tự xưng là cán bộ Công an, cán bộ bảo hiểm y tế.

Cơ quan Công an không làm việc qua Zalo, không yêu cầu cập nhật dữ liệu VNeID qua điện thoại, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi nhận được các thông tin có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, chủ động liên hệ trực tiếp với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xác minh. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã xác thực cho người lạ; đồng thời, chủ động tuyên truyền, nhắc nhở người thân, đặc biệt là người cao tuổi, để phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo tương tự.