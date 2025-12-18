Dựng ‘kịch bản’ đầu tư ảo, cặp đôi chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng

Ngày 18/12, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo Phan Thị Ngọc Hiền (SN 1991) và Võ Kỳ (SN 1991), cùng trú tại TP Huế.

Theo cáo trạng, vào năm 2020, Hiền và Kỳ thống nhất góp vốn làm ăn chung trong lĩnh vực mua bán đất đai, đồng thời vay mượn tiền của nhiều người để phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, quá trình làm ăn thua lỗ, không còn khả năng trả nợ, hai bị cáo đã bàn bạc, thống nhất đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tiếp tục huy động tiền và chiếm đoạt của các bị hại.

Cụ thể, từ tháng 2/2020 đến tháng 4/2023, Hiền và Kỳ đã dựng lên các “kịch bản” như đầu tư quầy thuốc, mở căng tin trong Bệnh viện Quốc tế – Trung ương Huế, đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn lãi suất cao hoặc lo chuyển công tác cho người thân, khiến nhiều người tin tưởng giao tiền.

Bị cáo Phạm Thị Ngọc Hiền và Võ Kỳ tại phiên toà xét xử sơ thẩm. (Ảnh: Ngọc Minh)

Bằng thủ đoạn này, hai bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,63 tỷ đồng của 3 bị hại, trong đó chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Phúc 2,55 tỷ đồng; chị Nguyễn Thị Báu 2,7 tỷ đồng và chị Trương Thị Thanh Thủy 380 triệu đồng.

Ngoài hành vi phạm tội chung, Kỳ còn tự mình đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt của chị Phan Thị Thùy Uyên số tiền 1,125 tỷ đồng; Phan Thị Ngọc Hiền cũng độc lập thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy 470 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của công dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, cần xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Phan Thị Ngọc Hiền 10 năm tù, Võ Kỳ 12 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật.

Cách đây ít ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế cũng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (SN 1988, trú thôn Mỹ Phú, phường Phong Dinh, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng mối quan hệ quen biết với nạn nhân, Nguyễn Thế Anh đưa ra thông tin gian dối về việc đang nộp hồ sơ để phân chia tài sản sau khi ly hôn là một ngôi nhà tại đường Hải Triều (TP Huế) và đang làm thủ tục tách thửa đất tại phường Phong Dinh để nhiều lần vay mượn, sau đó chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Ngoài ra, Nguyễn Thế Anh còn đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với những cán bộ đang công tác trong ngành giáo dục thành phố, có khả năng xin cho con nạn nhân vào học tại một trường THCS trên địa bàn để tiếp tục chiếm đoạt tiền.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền nạn nhân bị Nguyễn Thế Anh chiếm đoạt là hơn 1,037 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Nguyễn Thế Anh đem tiêu xài cá nhân hết.