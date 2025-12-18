Đối thủ của Nvidia tại Trung Quốc chứng kiến cổ phiếu tăng hơn 750%

Các GPU do MetaX sản xuất được trưng bày tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới ở Thượng Hải, Trung Quốc ngày 29/7/2025. Ảnh: VCG

Cổ phiếu của MetaX, nhà sản xuất chip cao cấp vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI), đã tăng vọt hơn 750% ngay trong phiên giao dịch đầu tiên tại Thượng Hải (Trung Quốc) hôm 17/12. Đà tăng này nhờ kỳ vọng vào tiềm năng của Trung Quốc trong việc thách thức vị thế của "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ Nvidia.

Sự bùng nổ của MetaX Integrated Circuits diễn ra chưa đầy hai tuần sau khi một nhà sản xuất chip khác của Trung Quốc là Moore Threads ghi nhận mức tăng 425% sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trị giá 1,1 tỷ USD. Cả hai công ty đều chuyên sản xuất các bộ xử lý đồ họa (GPU) tiên tiến dùng để vận hành và đào tạo các công cụ AI.

Trong đợt IPO huy động được 585,8 triệu USD, cổ phiếu MetaX được định giá ở mức 104,66 NDT/cổ phiếu (14,86 USD/cổ phiếu). Tuy nhiên, trong phiên giao dịch chào sàn, mã cổ phiếu này đã có lúc chạm mốc 895 NDT (tăng 755%) trước khi giảm nhẹ xuống còn 730,34 NDT/cổ phiếu.

Mặc dù lĩnh vực GPU toàn cầu đang bị thống trị bởi Nvidia, hiện là công ty giá trị nhất thế giới nhờ cơn sốt AI, nhưng các nhà phân tích cho rằng giới đầu tư đang đặt cược lớn vào viễn cảnh ngành công nghiệp chip Trung Quốc sẽ tăng tốc để cạnh tranh với đối thủ Mỹ.

Cuộc đua giành quyền thống trị AI giữa Trung Quốc và Mỹ đang diễn ra gay gắt. Trung Quốc được cho là đang khuyến khích các công ty công nghệ trong nước sử dụng chip nội địa do các lệnh hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với các mẫu chip cao cấp của Nvidia.

Tuy nhiên, tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho phép Nvidia xuất khẩu dòng chip tiên tiến H200 sang nước này. Đây là động thái đánh dấu sự thay đổi so với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được áp đặt dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden từ năm 2022 vì lo ngại an ninh quốc gia.

Dù vậy, chip H200 vẫn đi sau các sản phẩm hiện đại nhất của Nvidia khoảng 18 tháng và các dòng chip tối tân hơn vẫn nằm trong danh sách cấm xuất khẩu sang Trung Quốc.

Bà Rui Ma, người sáng lập bản tin Tech Buzz China, cho rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đã vô tình tạo ra một "phân khúc được bảo hộ" cho các nhà sản xuất chip tại Trung Quốc.