Nvidia thâu tóm hãng phần mềm SchedMD nhằm mở rộng mảng AI mã nguồn mở

18-12-2025 - 15:33 PM | Kinh tế số

Nvidia ngày 15/12 thông báo đã mua lại công ty phần mềm về trí tuệ nhân tạo (AI) SchedMD.

Nvidia thâu tóm hãng phần mềm SchedMD nhằm mở rộng mảng AI mã nguồn mở - Ảnh 1.

(Ảnh: Duvic).

Động thái này cho thấy nhà thiết kế chip hàng đầu thế giới đang tăng cường tập trung vào công nghệ mã nguồn mở và đẩy mạnh đầu tư vào hệ sinh thái AI nhằm đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Dù gây dựng tên tuổi nhờ các dòng chip tốc độ cao, Nvidia cũng cung cấp hàng loạt mô hình AI do chính họ phát triển dưới dạng phần mềm mã nguồn mở để các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp sử dụng, trải rộng từ lĩnh vực mô phỏng vật lý đến xe tự lái.

Nền tảng phần mềm độc quyền CUDA - hiện là tiêu chuẩn chung của giới lập trình viên - được xem là điểm hút khách quan trọng nhất của các dòng chip Nvidia. Nhờ đó, phần mềm đóng vai trò quyết định trong việc giúp hãng duy trì sự thống trị trên thị trường AI.

Trong khi đó, SchedMD là đơn vị cung cấp giải pháp phần mềm hỗ trợ điều phối và lên lịch cho các tác vụ tính toán quy mô lớn, vốn thường chiếm dụng một phần lớn năng lực máy chủ tại các trung tâm dữ liệu.

Công nghệ cốt lõi của công ty này có tên là Slurm. Đây là phần mềm mã nguồn mở, nghĩa là các nhà phát triển và doanh nghiệp có thể truy cập miễn phí, trong khi SchedMD thu lợi nhuận từ việc bán các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì.

Theo thông tin trên trang web công ty, SchedMD được thành lập vào năm 2010 bởi hai nhà phát triển phần mềm Slurm là Morris "Moe" Jette và Danny Auble tại Livermore, bang California. Hiện doanh nghiệp này có khoảng 40 nhân sự. Danh sách khách hàng của SchedMD bao gồm công ty hạ tầng đám mây CoreWeave, Trung tâm Siêu máy tính Barcelona cùng nhiều đơn vị khác.

Các điều khoản tài chính của thương vụ không được tiết lộ. Phía Nvidia khẳng định sẽ tiếp tục phân phối phần mềm của SchedMD trên cơ sở mã nguồn mở.

Trong một bài đăng trên blog, đại diện Nvidia nhận định rằng Slurm, hiện đã tương thích với các phần cứng mới nhất của Nvidia, là một phần quan trọng trong cơ sở hạ tầng thiết yếu cho AI tạo sinh (generative AI). Công cụ này được các nhà phát triển mô hình nền tảng và các nhà xây dựng AI sử dụng để quản lý nhu cầu huấn luyện và suy luận của mô hình.

Cũng trong ngày 15/12, Nvidia đã ra mắt dòng mô hình AI mã nguồn mở mới mà hãng tuyên bố là nhanh hơn, rẻ hơn và thông minh hơn so với các sản phẩm trước đây. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Nvidia đang đối mặt với làn sóng cạnh tranh ngày càng lớn từ các mô hình mã nguồn mở của các phòng thí nghiệm AI Trung Quốc.

Cổ phiếu của Nvidia đã tăng 1,35% sau thông tin về thương vụ này, cũng như sau thông báo về việc ra mắt các mô hình AI mã nguồn mở mới nói trên.

Theo Khánh Ly

VTV

