Vận hành công nghệ nhận diện xác thực sinh trắc học tại Nhà ga quốc tế T2 Nội Bài mở rộng

Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 – Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài sẽ chính thức khánh thành và đi vào hoạt động ngày 19/12. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của cửa ngõ hàng không lớn nhất miền Bắc trong công cuộc số hóa quy trình và hiện thực hóa mục tiêu kiến tạo sân bay thông minh.

Trong bối cảnh lưu lượng hành khách quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ, việc mở rộng Nhà ga quốc tế T2 không chỉ nâng cao năng lực phục vụ mà còn là một cuộc “cách mạng” về công nghệ, nơi hệ sinh thái thiết bị tự động hóa được triển khai đồng bộ và toàn diện.

Nhà ga quốc tế T2 mở rộng đã đưa vào hoạt động hàng loạt hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, bao gồm: hệ thống nhận diện xác thực sinh trắc học, kiosk check-in tự động, các quầy tự gửi hành lý, máy soi chiếu 3D thế hệ mới cùng các thiết bị quét nhanh.

Đồng hành cùng dự án trọng điểm này, Công ty Cổ phần Hệ thống Công nghệ ETC (ETC) đảm nhiệm vai trò chiến lược trong việc cung cấp và triển khai các thiết bị và giải pháp nhận diện xác thực sinh trắc học tiên tiến. Đây là hạng mục then chốt, quyết định trực tiếp đến tốc độ lưu thông và trải nghiệm của hành khách tại nhà ga.

Hệ thống cửa xuất nhập cảnh tự động tại Nhà ga quốc tế T2 Nội Bài mở rộng.

Đối với hành khách quốc tịch Việt Nam có hộ chiếu gắn chip, ETC cung cấp hệ thống nhận diện sinh trắc học tại các quầy thủ tục truyền thống. Nhờ khả năng kết nối với cơ sở dữ liệu và nhận diện sinh trắc học, quy trình làm thủ tục trở nên chính xác và nhanh gọn hơn.

Ngay khi bước vào khu vực kiểm soát, hành khách sẽ nhận thấy sự thay đổi đến từ quy trình tự động hóa. Tại điểm chạm đầu tiên dẫn vào khu vực hạn chế, hệ thống Cửa xuất nhập cảnh tự động (Autogate) áp dụng sinh trắc học nhận diện khuôn mặt sẽ thay thế hoàn toàn thao tác kiểm tra thủ công, tự động đối chiếu dữ liệu và mở cửa chỉ trong vòng 1-3 giây.

Hành trình tiếp tục liền mạch qua cổng kiểm soát xuất cảnh tự động với bước xác thực khuôn mặt lần hai, trước khi hành khách tiến vào khu vực soi chiếu an ninh. Những công nghệ trên cho phép quy trình xuất nhập cảnh và kiểm tra an ninh diễn ra nhanh chóng, giảm thiểu tối đa tình trạng ùn ứ và thời gian xếp hàng chờ đợi, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm.

Trong bức tranh vận hành tổng thể của Nhà ga quốc tế T2 mở rộng, hệ thống công nghệ thông tin mà ETC triển khai đóng vai trò kết nối các điểm chạm an ninh thành luồng di chuyển thông suốt. Những công nghệ này không chỉ là công cụ kiểm tra mà còn là giải pháp quản trị rủi ro an ninh chủ động, giúp phát hiện và cảnh báo sớm các trường hợp bất thường thông qua dữ liệu sinh trắc học, từ đó chuẩn hóa quy trình an ninh hàng không.

Không dừng lại ở khía cạnh an ninh, giá trị cốt lõi mà hệ thống công nghệ của ETC hướng tới là tối ưu hóa “thời gian vàng” của hành khách. Việc rút ngắn thời gian làm thủ tục check-in và xuất nhập cảnh đồng nghĩa với việc hành khách có thêm thời gian thư giãn, trải nghiệm các dịch vụ tiện ích tại sân bay trước giờ khởi hành.

Hệ thống công nghệ của ETC cùng những mảnh ghép công nghệ này, khi hoạt động đồng bộ, không chỉ trao quyền chủ động tối đa cho hành khách trong các thủ tục hàng không, mà còn nâng cao hàng rào an ninh kỹ thuật số, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay. Đây là xu hướng tất yếu của ngành hàng không toàn cầu, giúp giảm áp lực cho nhân sự vận hành và gia tăng năng lực phục vụ hành khách.

Với nền tảng công nghệ hiện đại nhất đã được thiết lập, Nhà ga quốc tế T2 Nội Bài mở rộng đã sẵn sàng chào đón hàng triệu lượt khách và những chuyến bay quốc tế trong giai đoạn cao điểm sắp tới. Hơn thế nữa, sự thành công của dự án cũng mở ra những triển vọng mới cho tương lai ngành hàng không Việt Nam, nơi công nghệ thông minh là chìa khóa nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ hàng không thế giới.

Đảm nhiệm vai trò triển khai hệ thống công nghệ thông tin cốt lõi tại dự án Nhà ga quốc tế T2 mở rộng, ETC vinh dự khi đóng góp trí tuệ và nguồn lực vào bước chuyển mình của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cũng như sự phát triển chung của hạ tầng giao thông quốc gia.