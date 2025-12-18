Vietcombank, Agribank... thông báo khẩn đến tất cả khách hàng nhận được tin nhắn sau

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng lớn như BIDV, Agribank, Vietcombank liên tục phát đi cảnh báo khẩn tới khách hàng về tình trạng gia tăng các hình thức lừa đảo mạo danh ngân hàng qua email, tin nhắn và mạng xã hội.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết, đã xuất hiện nhiều email giả mạo thương hiệu BIDV với nội dung như “xác minh danh tính”, “xác minh giao dịch” hoặc “thông báo khẩn”, kèm theo nút bấm hoặc đường link yêu cầu khách hàng truy cập. Các đường link này có thể chứa mã độc hoặc nhằm đánh cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, thẻ ngân hàng của người dùng.

Tin nhắn lừa đảo được gửi qua email giả mạo mà BIDV cảnh báo.

BIDV khẳng định, toàn bộ thông tin chính thức của ngân hàng chỉ được gửi từ địa chỉ email có tên miền @bidv.com.vn và tuyệt đối không yêu cầu khách hàng nhấn vào link hay cung cấp thông tin đăng nhập, OTP, số thẻ dưới bất kỳ hình thức nào. Ngân hàng khuyến cáo khách hàng không bấm vào các đường link đáng ngờ, đồng thời liên hệ ngay hotline, chi nhánh giao dịch hoặc cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.

Trước đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) cũng cảnh báo về thủ đoạn giả mạo thương hiệu ngân hàng để lừa đảo tuyển dụng. Theo Agribank, kẻ gian lập các trang, hội nhóm trên mạng xã hội sử dụng hình ảnh, logo của ngân hàng để mời phỏng vấn trực tuyến, yêu cầu tham gia nhóm công việc hoặc chuyển tiền với danh nghĩa “phí nội bộ”, “dự án nội bộ”.

Thủ đoạn giả mạo ngân hàng được Agribank

Agribank nhấn mạnh, ngân hàng không có các trang hay nhóm mạng xã hội chính thức về tuyển dụng và không yêu cầu ứng viên chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi tiếp xúc với các tài khoản tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc nhà tuyển dụng trên mạng xã hội.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng ghi nhận tình trạng mạo danh ngân hàng gửi email thông báo tuyển dụng, mời phỏng vấn và yêu cầu ứng viên đóng phí hoặc tải ứng dụng, nhấn vào đường link lạ.

Vietcombank khẳng định, ngân hàng chỉ liên hệ với ứng viên thông qua email có tên miền duy nhất @vietcombank.com.vn và không thu bất kỳ khoản phí nào trong suốt quá trình tuyển dụng. Mọi email sử dụng tên miền khác đều là giả mạo.

Các ngân hàng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, kiểm tra kỹ nguồn gửi thông tin, không cung cấp dữ liệu cá nhân, thông tin tài khoản, mã OTP cho bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào để tránh rơi vào bẫy lừa đảo ngày càng tinh vi.