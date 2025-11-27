Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Những kiểu tin nhắn SMS, Zalo, Messenger cần xóa ngay khỏi điện thoại

27-11-2025 - 17:21 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi.

Những kiểu tin nhắn SMS, Zalo, Messenger cần xóa ngay khỏi điện thoại- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian qua, xuất hiện các đối tượng mạo danh nhân viên nhân ngân hàng gọi điện cho người dân mời phát hành thẻ tín dụng. Từ đó các đối tượng lấy thông tin của khách hàng và thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện, nhắn tin (SMS, Zalo, Messenger…) mời khách hàng chủ động mở thẻ ghi nợ hoặc làm hồ sơ phát hành thẻ tín dụng tại ngân hàng.

Các đối tượng sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin số tài khoản, thông tin cá nhân (căn cước, hình ảnh sinh trắc học…), thông tin bảo mật dịch vụ để đăng nhập ứng dụng ngân hàng và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Ngoài ra, các đối tượng còn yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để nâng điểm tín dụng để có đủ điều kiện phát hành thẻ rồi liên kết thẻ với Ví điện tử của các đối tượng hoặc dùng thông tin thẻ đó để mua hàng trên các trang thương mại điện tử, chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Để phòng chống lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

1. Tuyệt đối không cung cấp các thông thẻ ngân hàng, mật khẩu, mã OTP, căn cước cho bất kỳ ai.

2. Không truy cập vào các đường link lạ hoặc quét mã QR không rõ nguồn gốc được gửi qua thư điện tử (email), tin nhắn (SMS) hoặc mạng xã hội.

3. Chỉ liên hệ và nhận thông tin qua các kênh chính thức của ngân hàng.

