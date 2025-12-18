Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Đồng Tháp khẳng định không có vụ bắt cóc nam sinh đưa sang Campuchia

18-12-2025 - 15:47 PM | Kinh tế số

Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp gia đình xác minh nam sinh có bị lừa sang làm việc tại Campuchia với thủ đoạn “việc nhẹ lương cao” hay không

Trưa 18-12, theo Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Đồng Tháp, những ngày qua, các cơ quan báo, đài, các trang mạng xã hội đăng nhiều tin liên quan vụ em T.D.H. (SN 2008; học sinh Trường THPT Thiên Hộ Dương, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) nghi bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi tiền chuộc.

Công an Đồng Tháp khẳng định không có vụ bắt cóc nam sinh sang Campuchia - Ảnh 1.

Nam sinh gọi điện về cho người thân. Ảnh cắt ra từ clip

Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin liên quan vụ việc như sau: Ngày 30-11, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận tin báo trên từ mẹ của em T.D.H. là bà H.C.D. (SN 1961; ngụ khóm Tân Tịch, phường Cao Lãnh) và đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp các ngành chức năng tiến hành xác minh.

Qua các thông tin, tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Đồng Tháp xác định không có việc H. bị bắt cóc đưa sang Campuchia và đòi tiền chuộc như thông tin của gia đình bà D.

Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị các ngành, đoàn thể, chính quyền các xã, phường… tích cực thông tin tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tương tác, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng về vụ việc trên; trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp gia đình bà D. xác minh H. có bị lừa sang làm việc tại Campuchia với thủ đoạn "việc nhẹ lương cao" hay không để phối hợp các ngành chức năng đưa H. về gia đình.

Theo Công Tuấn

Người lao động

