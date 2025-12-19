Hôm nay, Việt Nam chính thức có thêm sân vận động hơn 500 tỷ đồng, 22.000 chỗ ngồi lớn nhất miền núi phía Bắc

Sáng nay (19/12), hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ khởi công, khánh thành 3 công trình, dự án quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư trên 13.000 tỷ đồng.



Tại 3 điểm cầu của tỉnh Thái Nguyên có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, doanh nghiệp và đông đảo Nhân dân.

3 công trình, dự án được lựa chọn khởi công và khánh thành gồm: Khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Bình: Quy mô 675 ha, tổng mức đầu tư trên 11.492 tỷ đồng, do Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) làm chủ đầu tư.

Khởi công Dự án nhà ở xã hội tại các ô đất OXH-02, OXH-03, OXH-04 – Khu đô thị Việt Hàn: Quy mô 2,92 ha, tổng mức đầu tư trên 982 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư Việt Hàn Capital làm chủ đầu tư.

Trong đó, nổi bật là khánh thành Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.

Khánh thành Dự án xây dựng Sân vận động tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: CTĐT tỉnh Thái Nguyên)

Công trình Sân vận động tỉnh Thái Nguyên được xây dựng trên diện tích 15,47 ha, nằm trong Đồ án quy hoạch chi tiết Khu liên hợp thể thao tỉnh Thái Nguyên. Dự án được khởi công ngày 01/10/2022 với quy mô đầu tư xây dựng 01 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế, đường pitse bao quanh với 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng.

Mặt sân được trồng cỏ Zeon Zoysia - giống cỏ tự nhiên sử dụng cho các sân vận động tiêu chuẩn quốc tế và được chứng nhận bởi ITGAP. Các hạng mục cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, trạm xử lý nước thải, giao thông nội bộ, trạm biến áp... được đầu tư đồng bộ.

Sân vận động tỉnh Thái Nguyên có quy mô 22.000 chỗ ngồi, tổng mức đầu tư 535 tỷ đồng do nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, thu tiền sử dụng đất và một số nguồn vốn hợp pháp khác. Với quy mô này, sân vận động có sức chứa gần bằng Sân vận động Hàng Đẫy (22.500 chỗ) và lớn hơn Sân vận động Việt Trì (khoảng 20.000 chỗ ngồi).

Sau khi hoàn thành, đây sẽ là sân vận động lớn nhất các tỉnh Trung du, Miền núi phía Bắc, trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch quan trọng của quốc gia và khu vực.

Đây sẽ là nơi diễn ra Giải bóng đá Tứ hùng - Thái Nguyên năm 2025. Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 27/12, với sự tham gia của 4 đội bóng: Hà Nội FC, Hoàng Anh Gia Lai, Thể Công Viettel, PVF Công an nhân dân.

Dự kiến, có khoảng 300 - 350 đại biểu và gần 22.000 khán giả, vé mời được phát miễn phí đến tất cả khán giả. Toàn bộ các trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV Cab, Báo và phát thanh, truyền hình Thái Nguyên và các tỉnh lân cận sẽ nối sóng để phục vụ khán giả cả nước. Công tác an ninh, y tế, giao thông, trọng tài và truyền thông đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo Giải diễn ra chuyên nghiệp, an toàn và hiệu quả.

Ba công trình, dự án được khởi công và khánh thành dịp này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên trong cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy công nghiệp hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đồng thời tạo động lực phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.