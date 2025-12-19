Việt Nam chính thức có thêm 2 bệnh viện với tổng vốn đầu tư hơn 9.980 tỷ đồng

Ngày 19/12, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2025) và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cả nước đồng loạt tổ chức lễ khởi công, khánh thành và thông xe kỹ thuật 234 công trình hạ tầng tiêu biểu.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 234 công trình, dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật, phân bố tại 34 tỉnh, thành phố. Trong đó, có 148 dự án khởi công, 86 dự án khánh thành, thông xe kỹ thuật.

Tại tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khánh thành công trình xây dựng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Tham dự buổi lễ còn có Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 hướng tới mô hình "bệnh viện thông minh" đầu tiên trong hệ thống y tế công, với hệ thống phần mềm quản lý (HIS, LIS...) được kết nối liên thông toàn diện giữa hai cơ sở, giúp việc quản lý và chăm sóc người bệnh được tối ưu.

Để vận hành tốt, cùng với nguồn nhân lực chất lượng, Bệnh viện Bạch Mai đã chủ động đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư và đặc biệt tổ chức công tác hậu cần, như: vận hành tòa nhà, giặt là, vệ sinh công nghiệp, sắp xếp ăn uống, sinh hoạt cho cán bộ; cho người dân đến khám, chữa bệnh, cho người bệnh.

Các phương án đảm bảo nguồn thuốc, vật tư, suất ăn dinh dưỡng cho người bệnh và chỗ ở, đi lại cho cán bộ đều đã được lên kế hoạch cụ thể. 1.500 trang thiết bị y tế hiện đại cả cơ sở Hà Nội và cơ sở 2 đã đưa vào vận hành.

Cơ sở 2 sẽ vận hành giai đoạn 1 ngay sau khi Bộ Y tế cấp phép với đầy đủ các phân khu thiết yếu: khám bệnh; cấp cứu; xét nghiệm - cận lâm sàng; chẩn đoán hình ảnh. Công suất giai đoạn 1 là 325 giường bệnh nội trú.

PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện khẳng định: "Người bệnh đến với cơ sở 2 sẽ được hưởng chất lượng dịch vụ và chuyên môn tương đương với cơ sở 1 tại Hà Nội".

Về phía Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện cho biết, cơ sở 2 được thiết kế theo chuẩn châu Âu, trang thiết bị hiện đại hơn, tạo điều kiện mở rộng các lĩnh vực mũi nhọn, phân tầng chuyên môn rõ ràng giữa hai cơ sở.

Trong quá trình hoàn thiện, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lí dự án để kiểm soát chặt chẽ các hạng mục mua sắm và kỹ thuật, bảo đảm tính chính xác và hiệu quả. Khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết căn bản tình trạng quá tải kéo dài nhiều năm qua của bệnh viện.

Về nhân lực, ông Dương Đức Hùng cho biết bệnh viện đã chủ động chuẩn bị từ sớm. Nhiều bác sĩ được tuyển dụng từ 6-7 năm trước đã trải qua quá trình đào tạo, rèn luyện thực tế tại bệnh viện và hiện đủ năng lực đảm nhận nhiệm vụ chuyên môn tại cơ sở mới.

Song song với lực lượng nòng cốt này, bệnh viện tiếp tục bổ sung bác sĩ gây mê, điều dưỡng, kỹ thuật viên và tiếp nhận hồ sơ từ các trường y, cơ sở đào tạo nghề. Gần đây nhất, thêm ba bác sĩ nội trú vừa tốt nghiệp đã đăng ký công tác tại cơ sở 2.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 được Bộ Y tế phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 9.980 tỷ đồng, trong đó, 9.000 tỷ đồng từ vốn ngân sách; quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh.

Việc hoàn thành công trình xây dựng hai bệnh viện không chỉ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong phát triển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới.