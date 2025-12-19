Hôm nay, hầm đường bộ qua đèo dài nhất Việt Nam, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 tiếng xuống 11 phút chính thức khởi công

Sáng 19/12 đã diễn ra lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật đồng loạt 234 công trình hạ tầng tiêu biểu trên cả nước, với 79 điểm cầu trực tiếp và trực tuyến. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 234 công trình, dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật, phân bố tại 34 tỉnh, thành phố. Tổng mức đầu tư các dự án này là trên 3,4 triệu tỷ đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra lễ khởi công Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, kết nối tỉnh Lào Cai với tỉnh Lai Châu. Đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, là công trình giao thông trọng điểm kết nối phường Sa Pa (Lào Cai) với xã Bình Lư (Lai Châu).

Dự án đã được chủ đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật tại Quyết định số 210/QĐ-BQLDA ngày 5/10/2025. Công trình có tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8km, gồm hầm chính dài khoảng 2,63km, hầm phụ dài khoảng 2,65km, cùng hệ thống đường dẫn, cầu, cống và các công trình an toàn hầm. Thời gian thực hiện dự án trong vòng 24 tháng.

Nghi thức khởi công Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối tỉnh Lào Cai với tỉnh Lai Châu (Ảnh: CTTĐT tỉnh Lai Châu)

Đây là dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu làm chủ đầu tư. Liên danh nhà thầu thi công do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu gồm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 299, Công ty Cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68, Công ty TNHH MTV Thanh Tuyền, Công ty TNHH Số 10 - Lai Châu, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Khánh Hưng.

Công trình khi hoàn thành sẽ khắc phục tình trạng đèo dốc hiểm trở và giải quyết căn bản những hạn chế của tuyến đường trên Quốc lộ 4D, giúp các phương tiện giảm được 22km đường đèo Hoàng Liên (đèo Ô Quý Hồ), góp phần hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông huyết mạch liên tỉnh, liên vùng; tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc.

Tại Lễ khởi công, ông Trần Đức Thắng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, việc đầu tư xây dựng Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên (đèo Ô Quy Hồ) không những là giải pháp để khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn về giao thông, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng cho liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, dự án còn thể hiện tầm nhìn trong bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới, góp phần tái cấu trúc không gian phát triển vùng Tây Bắc theo hướng mở, liên thông, gắn kết chặt chẽ giữa miền núi với đồng bằng, giữa nội địa với các hành lang kinh tế quốc gia và quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tin tưởng Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối tỉnh Lào Cai với tỉnh Lai Châu sẽ sớm được hoàn thành, trở thành biểu tượng mới của ý chí chinh phục thiên nhiên, của khát vọng vươn lên mạnh mẽ, góp phần đưa vùng Tây Bắc phát triển nhanh hơn, xanh hơn và bền vững hơn trong thời gian tới.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, công trình này được đánh giá là hầm đường bộ ở độ cao lớn nhất Việt Nam, đồng thời là một trong những hầm xuyên núi hiện đại nhất khu vực Tây Bắc.

Đèo Hoàng Liên (hay đèo Ô Quy Hồ) là cung đường đèo trải dài trên quốc lộ 4D, với chiều dài lên tới gần 50km. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, độ cao, sự hiểm trở và chiều dài của Ô Quy Hồ khiến nơi đây được mệnh danh là "vua đèo vùng Tây Bắc". Vào năm 2013, Ô Quy Hồ được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục là đèo dài nhất Việt Nam. Trước đó, theo thông tin từ xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, khi qua Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, thời gian lưu thông của xe con theo tính toán sẽ giảm từ khoảng 52 phút xuống còn 11 phút; xe tải và xe container giảm từ 120 phút xuống còn 11 phút.



