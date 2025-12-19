Chỉ trong 5 năm, Việt Nam đã lập được 'kỳ tích' mới về một chỉ tiêu, gấp gần 2 lần con số có được trong 20 năm trước nhiệm kỳ

Phát biểu tại buổi lễ, liên quan đến công tác đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, chỉ riêng trong năm 2025, Trung ương và địa phương đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng, nguồn vốn tư nhân 3,84 triệu tỷ chiếm 74,6%, nguồn vốn nhà nước 1,3 triệu tỷ, chiếm 25,4%, trong đó:

Dịp 19/4/2025 khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 450 nghìn tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân 250 nghìn tỷ chiếm 55,6%, nguồn vốn nhà nước 200 nghìn tỷ, chiếm 44,5%.

Dịp 19/8/2025 khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân 802 nghìn tỷ chiếm 62,65%, nguồn vốn nhà nước 478 nghìn tỷ, chiếm 37,35%.

Ngày hôm nay, Việt Nam tiếp tục khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình với tổng mức đầu tư hơn 3,4 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân 2,79 triệu tỷ chiếm 82%, nguồn vốn nhà nước 627 nghìn tỷ, chiếm 18%, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ bệnh viện, trường học, khu đô thị lớn, hạ tầng khu công nghiệp, đường bộ cao tốc đến các dự án đường sắt chiến lược và được truyền hình trực tiếp với 79 điểm cầu tại khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam của Tổ quốc, góp phần chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Đây đều là những dự án có ý nghĩa lớn về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, đồng thời mở ra triển vọng mới, tạo không gian phát triển mới và hội nhập quốc tế; cơ cấu nguồn vốn từ nguồn lực tư nhân dần chiếm tỷ trọng cao hơn nguồn vốn nhà nước đã thể hiện sự đúng đắn của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị", Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: VGP

Tính cả giai đoạn 2021-2025, đến nay đã hoàn thành, thông xe 2.025 km đường cao tốc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho hay, theo kế hoạch, đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành 3.345km tuyến chính cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn (tổng 3.803km), đến ngày hôm nay (19/12/2025) đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật 3.188km tuyến chính cao tốc, 325km nút giao và đường dẫn (tổng 3.513km) vượt mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 Quốc hội, Chính phủ giao; ngoài ra đã hoàn thành 1.586km đường quốc lộ; 1.701 km đường bộ ven biển.

Tính cả giai đoạn 2021-2025, đến nay đã hoàn thành, thông xe 2.025 km đường cao tốc (gấp gần 2 lần số km đường cao tốc có được trong 20 năm trước nhiệm kỳ).

Đặc biệt là đã hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ Cao Bằng đến Cà Mau (so với mục tiêu hoàn thành cao tốc Bắc - Nam phía Đông). Trong đó, riêng năm 2025 hoàn thành 1.491 km đường cao tốc; 456 km đường quốc lộ; 251 km đường ven biển, đang tiếp tục triển khai cao tốc Cà Mau - Cái Nước, các cao tốc trục ngang như Tân Phú - Bảo Lộc, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đường giao thông Đất Mũi - Cảng Hòn Khoai,…

Hoàn thành đầu tư, nâng cấp các cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Điện Biên,… cơ bản hoàn thành Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và sẽ đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên vào ngày hôm nay; nâng tổng công suất các cảng hàng không trên cả nước từ 92,4 triệu khách năm 2020 lên 155 triệu hành khách vào năm 2025, tăng 1,6 lần so với năm 2020.

Đưa vào khai thác 03 dự án cảng biển (Lạch Huyện - Hải Phòng, Cái Mép - Thị Vải, Sông Hậu), nâng năng lực hệ thống cảng biển từ 730 triệu tấn năm 2020 lên 900 triệu tấn vào năm 2025, tăng gần 1,3 lần so với năm 2020, góp phần tăng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua đường biển; cùng với việc khởi công các cảng Hòn Khoai, Bãi Gốc dịp 19/8/2025 là bước đi chiến lược, phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện hoàn thành Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển kinh tế biển.

Đã quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đưa vào khai thác 03 tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên, Cát Linh - Hà Đông, đoạn trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội, cơ bản hoàn thành dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Vinh - Nha Trang và Nha Trang - Sài Gòn. Đã khẩn trương hoàn thiện thủ tục để khởi công dự án Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến số 5 đường sắt đô thị Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, thành phố Hà Nội và tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 Phú Quốc, tỉnh An Giang ngày hôm nay. Tiếp tục phấn đấu khởi công Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trong năm 2026.

Về công trình xây dựng dân dụng: So với đầu nhiệm kỳ, tỷ lệ đô thị hóa đến nay đạt 45% (tăng 5% so với 12/2020); dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 94% (tăng 3%); diện tích nhà ở bình quân đạt 30m² sàn/người (tăng 5,6m²),… Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 637.000 căn, trong đó năm 2025 trên cả nước hoàn thành 102.146/100.275 căn nhà ở xã hội (đạt 102% kế hoạch năm 2025), hướng tới đến năm 2030 đạt 01 triệu căn cho người thu nhập thấp; cả nước đã chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát được hơn 334.200 căn, đây là "Công trình Quốc gia đặc biệt", "Công trình của ý Đảng, lòng Dân" và đã về đích sớm trước 5 năm 04 tháng so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 42-NQ/TW.

Trong lĩnh vực điện, năng lượng, dầu khí: Đã hoàn thành đưa vào khai thác đường dây truyền tải 500 kV mạch 3, mạch 4; Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực điện khí với công nghệ hiện đại, hiệu suất cao, phát thải thấp,... cùng hàng loạt các công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai thần tốc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ góp phần quan trọng, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tăng cường khả năng tự chủ của nền kinh tế, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia đạt top 10 thế giới, là công trình có kết cấu siêu trường, siêu trọng, thời gian thi công chỉ hơn 10 tháng do Vingroup đầu tư; đã dần hình thành các khu đô thị thông minh, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý đô thị như khu đô thị lấn biển Cần Giờ, thành phố thông minh tại xã Vĩnh Thanh thành phố Hà Nội, khu đô thị thể thao Olympic, trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại tỉnh Quảng Ninh…; cùng nhiều công trình tiêu biểu khác thuộc các lĩnh vực tài chính, văn hóa, du lịch, công nghiệp như: đã hoàn thành Trung tâm tài chính quốc tế Saigon Marina (HD Bank), đang triển khai, Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp tại Khu kinh tế Vân Đồn,…

Ngoài ra, hàng loạt các công trình điện, trường học, bệnh viện, trạm y tế cũng đã được triển khai, hoàn thành góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm kiến tạo, đồng hành và bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai đồng bộ, hiệu quả và đúng tiến độ để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng đề ra, đặc biệt là kết cấu hạ tầng chiến lược như: đạt mục tiêu 5.000 km đường bộ cao tốc và hoàn thành tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng vào năm 2030; phát triển các cảng biển, cảng hàng không lớn, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đường sắt đô thị ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường sắt địa phương và các cảng biển trung chuyển quốc tế; xây dựng nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ tiên tiến, an toàn,…

"Chúng ta tin tưởng rằng, với sự đồng hành và quyết tâm chính trị cao, thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của người dân sẽ tạo bước đột phá phát triển kinh tế xã hội đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số theo Nghị quyết của Đảng và nhà nước", người đứng đầu Bộ Xây dựng khẳng định.