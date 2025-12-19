Tin vui cho người muốn mua nhà ở xã hội ở Đà Nẵng

Ảnh: Phối cảnh dự án

Với tổng vốn đầu tư 1.015 tỷ đồng, đây là dự án tiên phong tại miền Trung thiết kế và triển khai theo định hướng áp dụng hệ tiêu chuẩn kép quốc tế EDGE (Công trình Xanh) và BRI (Chỉ số Khả năng Chống chịu), đánh dấu bước chuyển mình chiến lược của CDC sang mô hình "Nhà Phát triển Hạ tầng Tích hợp".

Tọa lạc tại vị trí chiến lược thuộc phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) và xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang) – cửa ngõ phía Nam năng động của TP. Đà Nẵng, dự án được triển khai trên quỹ đất rộng hơn 14.167 m². Quy mô xây dựng bao gồm tổ hợp 3 khối tháp cao 15 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng kỹ thuật, cung cấp ra thị trường khoảng 830 căn hộ được thiết kế tối ưu, đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 1.800 cư dân.

Dự án Nam Cầu Cẩm Lệ được doanh nghiệp định vị là dòng sản phẩm "Nhà ở xã hội tiêu chuẩn thương mại". Dự án không chỉ giải quyết bài toán cấp thiết về nguồn cung nhà ở giá trị thực tại Đà Nẵng, mà còn góp phần hiện thực hóa Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội" của Chính phủ.

Điểm nhấn đắt giá của dự án không chỉ dừng lại ở quy mô, mà nằm ở quyết định đầu tư chuyên sâu vào hạ tầng kỹ thuật và giải pháp vật liệu, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC). Việc tích hợp đồng thời chứng chỉ Xanh EDGE và chỉ số Khả năng chống chịu BRI (Building Resilience Index) là minh chứng cho tư duy "lấy chất lượng làm gốc", kiến tạo không gian sống không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành mà còn vững chãi trước biến đổi khí hậu.

Công ty Cổ phần Chương Dương Homeland - Đà Nẵng (Chủ đầu tư) và đơn vị thiết kế đã đưa vào dự án những giải pháp thích ứng khí hậu tiên tiến nhất: ﻿

Tiêu chuẩn EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies): Dự án được thiết kế hướng tới mục tiêu đạt mức tiết kiệm tối thiểu 20% đối với năng lượng, nước và vật liệu xây dựng.

Giải pháp “Áo giáp” nhiệt: Sử dụng hệ tường gạch không nung chưng áp kết hợp với kính Low-E nhiệt đới. Đây là loại kính cao cấp giúp ngăn chặn bức xạ nhiệt mặt trời gay gắt của miền Trung nhưng vẫn đảm bảo ánh sáng tự nhiên, giúp giảm đáng kể chi phí điện năng điều hòa cho cư dân.

Bảo vệ nguồn nước: Hệ thống thu gom nước mưa và thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước giúp giảm áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị.

Vật liệu bền vững: Sử dụng xi măng xanh ECO góp phần giảm 30% phát thải CO2, thân thiện với môi trường.

Tiêu chuẩn BRI (Building Resilience Index): Lần đầu tiên tại một dự án NOXH, chỉ số Khả năng Chống chịu Công trình (BRI) được áp dụng để đánh giá mức độ chống chịu và khả năng phục hồi của dự án trước các rủi ro từ biến đổi khí hậu, thiên tai cũng như các yếu tố bất lợi về môi trường và khí hậu. Với thiết kế này, dự án kiến tạo một "không gian sống an tâm và bền vững", giúp cư dân chủ động thích ứng với khí hậu và tận hưởng cuộc sống ổn định, dài lâu tại miền Trung.

Mật độ xây dựng hợp lý, dành tới 20,2% diện tích đất cho cây xanh và cảnh quan, dự án kiến tạo một "bức tường mềm" lọc bụi, giảm tiếng ồn và điều hòa vi khí hậu, mang lại không gian sống trong lành hiếm có.

Đánh giá về định hướng phát triển của dự án, Bà Đỗ Ngọc Diệp, Quản lý chương trình Công trình Xanh và Công trình Chống chịu] của IFC tại Việt Nam chia sẻ: "Tiếp nối định hướng phát triển bền vững từ dự án Nhà ở xã hội Long Bình Tân (Biên Hòa), IFC đánh giá rất cao việc Chương Dương Corp tiếp tục mở rộng áp dụng hệ tiêu chuẩn EDGE và chỉ số BRI cho dự án Nam Cầu Cẩm Lệ tại Đà Nẵng."

Sự kiện khởi động dự án 1.015 tỷ đồng này không chỉ mang ý nghĩa xã hội mà còn là cột mốc quan trọng chiến lược phát triển dài hạn của Chương Dương Corp. Dự án được kỳ vọng đóng góp tích cực vào nguồn doanh thu và dòng tiền ổn định của doanh nghiệp trong giai đoạn 2026–2027, phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Dự án được triển khai với sự tập trung cao độ về nguồn lực và năng lực quản lý chuyên sâu, nhằm đảm bảo sự đồng bộ tuyệt đối từ khâu thiết kế đến thi công hoàn thiện. Cách tiếp cận bài bản này là yếu tố then chốt giúp CDC kiểm soát tốt chi phí và chất lượng, tạo tiền đề vững chắc cho hiệu quả kinh tế của dự án.

Theo các báo cáo tài chính đã công bố, tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của công ty đạt 2.680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế Quý 3 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 928% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ của Công ty sau giai đoạn thách thức chung của thị trường bất động sản năm 2024, đồng thời ghi nhận hiệu quả từ việc tối ưu hóa chi phí và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

﻿Ông Văn Minh Hoàng – Tổng Giám đốc CTCP Chương Dương/Chủ tịch HĐQT Chương Dương Homeland – Đà Nẵng khẳng định: "Với dự án Nam Cầu Cẩm Lệ, CDC không chỉ xây dựng những ngôi nhà, chúng tôi kiến tạo những cộng đồng bền vững. Sự kết hợp giữa tiêu chuẩn sống xanh EDGE và chuẩn an toàn BRI là lời cam kết mạnh mẽ nhất của chúng tôi về trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn, đưa CDC trở thành Nhà Phát triển Hạ tầng Tích hợp uy tín hàng đầu Việt Nam."