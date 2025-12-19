Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

19-12-2025 - 11:57 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành gồm: Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Các thành viên Hội đồng điều hành gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ: Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng điều hành

Quyết định nêu rõ, Hội đồng điều hành có nhiệm vụ ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (sau đây gọi là Trung tâm tài chính quốc tế) trên cơ sở điều kiện, tiềm năng, nhu cầu phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và tại thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế trên cơ sở đề xuất của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi là Cơ quan điều hành tại hai thành phố); cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Cơ quan điều hành tại hai thành phố; quyết định các vấn đề chưa thống nhất giữa Cơ quan điều hành tại hai thành phố.

Thành lập Hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia tài chính, pháp lý uy tín trong nước và quốc tế, có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hội đồng điều hành về xây dựng, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế.

Thường xuyên chỉ đạo, nắm bắt tình hình, đảm bảo việc xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế hiệu quả, nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu và có đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Định kỳ, trong trường hợp cần xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền và khi được yêu cầu, Hội đồng điều hành báo cáo tình hình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế để đề xuất chính sách và xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.


Theo Minh Hiển

Báo Chính phủ

