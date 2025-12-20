Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều người bị truy thu thuế dù đã ngừng kinh doanh

20-12-2025 - 08:59 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nhiều người bị truy thu thuế dù đã ngừng kinh doanh

Sau khi nhận được thông báo, hộ kinh doanh có quyền mang các chứng từ, hồ sơ liên quan để đối chiếu với dữ liệu lưu trữ của cơ quan thuế

Sau nhiều năm đóng cửa hoặc bỏ nghề, gần đây nhiều cá nhân kinh doanh bất ngờ nhận được thông báo nợ thuế từ cơ quan thuế, kèm theo cảnh báo áp dụng các biện pháp cưỡng chế nếu không chấp hành nghĩa vụ tài chính.

Điển hình như bà K.O (ngụ TP HCM) từng mở quán ăn vào năm 2015 và đăng ký hộ kinh doanh tại quận 4 cũ, nay là phường Khánh Hội. Sau khoảng 2 năm hoạt động, bà ngừng kinh doanh nhưng không làm thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh theo quy định. Gần đây, bà nhận được văn bản của cơ quan thuế thông báo hộ kinh doanh của bà còn nợ hơn 14 triệu đồng tiền thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền phạt do chậm nộp kéo dài nhiều năm.

Tương tự, bà N.T (ngụ phường Linh Đông, TP Thủ Đức cũ) cũng bị cơ quan thuế thông báo nợ hơn 50 triệu đồng tiền thuế và tiền phạt dù bà đã đóng cửa tiệm cà phê từ năm 2016 nhưng không thông báo với cơ quan thuế. Cũng theo thông báo, nếu bà không chấp hành ngay việc nộp thuế, sẽ bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định, trong đó có việc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo cấp cao của Thuế TP HCM xác nhận cơ quan thuế đang tiến hành rà soát, truy thu và xử phạt đối với các cá nhân, hộ kinh doanh và tổ chức còn nợ thuế, kể cả những trường hợp đã ngừng hoạt động nhiều năm trước nhưng chưa hoàn tất nghĩa vụ thuế.

Theo vị này, đối với hộ kinh doanh đã đóng cửa nhưng chưa kê khai, chưa nộp đủ thuế trong thời gian còn hoạt động, cơ quan thuế sẽ căn cứ dữ liệu quản lý để xác định nghĩa vụ thuế và gửi thông báo nợ thuế đến người nộp thuế theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo, hộ kinh doanh có quyền mang các chứng từ, hồ sơ liên quan để đối chiếu với dữ liệu lưu trữ của cơ quan thuế nhằm xác định chính xác số tiền thuế phải nộp. Trường hợp xác định vẫn còn nợ thuế, người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính đầy đủ, bao gồm tiền thuế gốc và tiền phạt chậm nộp.

Trong trường hợp người nộp thuế không chấp hành, cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo trình tự pháp luật. Một trong những biện pháp được áp dụng là thông báo tạm hoãn xuất cảnh. Cụ thể, trong vòng 30 ngày kể từ ngày lãnh đạo cơ quan thuế ký thông báo mà người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ, cơ quan thuế sẽ gửi văn bản đến Cục Quản lý Xuất nhập cảnh để đề nghị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Thy Thơ

Người lao động

kinh doanh, thuế

