Khát vọng vươn mình từ "đại công trường" quốc gia

Đó là tiếng còi tàu báo hiệu một nhịp độ phát triển mới, là minh chứng sống động cho quyết tâm xóa bỏ tư duy "làm cầm chừng" để bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chưa bao giờ bản đồ đầu tư công của đất nước lại chứng kiến một "đại công trường" sôi động và đồng bộ đến thế. Từ địa đầu Móng Cái đến đất Mũi Cà Mau, từ hạ tầng giao thông huyết mạch đến các công trình y tế, giáo dục, văn hóa..., 234 dự án trọng điểm đồng loạt được bấm nút tăng tốc. Đây không đơn thuần là một nghi thức hành chính, mà là một thông điệp chính trị mạnh mẽ gửi đến toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp: Cỗ máy tăng trưởng của Việt Nam đang vận hành với công suất cao nhất, với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Nhìn vào danh mục 234 dự án này, chúng ta thấy gì? Không chỉ là bê-tông, sắt thép. Chúng ta thấy sự chuyển dịch cốt lõi trong tư duy điều hành. Nếu trước đây, đầu tư công thường bị gắn mác "ì ạch", "đội vốn", "chậm tiến độ" thì nay, sự quyết liệt của Chính phủ và các địa phương đã tạo ra một áp lực tích cực chưa từng có. Những chỉ đạo xuyên đêm, những chuyến thị sát xuyên lễ, xuyên Tết của lãnh đạo Chính phủ đã thổi một luồng sinh khí mới vào từng ban quản lý, từng nhà thầu. Khí thế "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng thắng mưa" không còn là khẩu hiệu sáo rỗng mà đã trở thành kỷ luật lao động trên các công trường.

Giá trị lớn nhất của đợt ra quân đồng loạt này nằm ở tính lan tỏa. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, đầu tư công chính là dòng vốn mồi quan trọng nhất để kích hoạt lại toàn bộ nền kinh tế. Một con đường cao tốc hoàn thành không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mà nó mở ra không gian phát triển mới cho các khu công nghiệp, các đô thị vệ tinh. Một bệnh viện, trường học được xây mới không chỉ là an sinh xã hội, mà là nền tảng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - tài sản quý giá nhất của quốc gia.

Hơn thế nữa, việc đồng loạt triển khai 234 dự án còn là liều thuốc thử cho năng lực cán bộ và cơ chế, chính sách. Để guồng máy này chạy trơn tru, hàng loạt điểm nghẽn về pháp lý, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu... buộc phải được tháo gỡ tức thì. Đây chính là lúc cơ chế bảo vệ cán bộ "dám nghĩ, dám làm" phát huy tác dụng. Sẽ không có chỗ cho sự né tránh, đùn đẩy trách nhiệm khi cả hệ thống chính trị đã vào cuộc. Kết quả của các dự án này sẽ là thước đo chính xác nhất cho năng lực quản trị địa phương và trách nhiệm với nhân dân.

Tuy nhiên, khởi công hay tăng tốc mới chỉ là bước đầu. Thách thức nằm ở chặng đường về đích. Bài học từ những dự án "đắp chiếu" trong quá khứ vẫn còn đó như những vết sẹo. Do đó, niềm vui, sự phấn khởi hôm nay phải đi kèm với sự tỉnh táo và giám sát chặt chẽ ngày mai. Chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu; chống lãng phí, tiêu cực phải được thực hiện triệt để. Đừng để áp lực tiến độ làm méo mó chất lượng, biến những công trình trăm tỉ, ngàn tỉ thành gánh nặng bảo trì sau này.

Sự kiện 234 dự án là một cú hích cần thiết để chúng ta hướng tới các cột mốc lịch sử năm 2030 và 2045. Tiếng máy reo trên các công trường hôm nay chính là nhịp đập của một cơ thể kinh tế đang hồi sinh và trỗi dậy mạnh mẽ. Người dân không chỉ chờ đợi những lễ khánh thành hoành tráng, họ chờ đợi sự thay đổi thực chất trong đời sống dân sinh từ chính hiệu quả mà các công trình này mang lại.

Đất nước đang đứng trước vận hội mới. Và những "đại công trường" hôm nay chính là những viên gạch vững chắc nhất để xây nên khát vọng Việt Nam hùng cường.