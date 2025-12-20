Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vượt loạt nước, Việt Nam vừa tiến vào top 15 cường quốc thế giới trong một lĩnh vực quan trọng

20-12-2025 - 10:36 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là thành tích tự hào mới nhất của Việt Nam

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, năm 2025, xuất nhập khẩu của Việt Nam bứt phá mạnh mẽ với tăng trưởng bình quân 10,8%/năm. Đây tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế và lập kỷ lục mới về tổng kim ngạch ước đạt 920 tỷ USD, đưa Việt Nam vào top 15 cường quốc thương mại toàn cầu, tạo bệ phóng mới cho tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, Việt Nam đã chính thức vươn lên nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới và xếp thứ 2 ASEAN. Cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 10 liên tiếp (từ năm 2016) với mức thặng dư khá cao (năm 2025 ước xuất siêu đạt 22 tỷ USD).

Từ cột mốc 100 tỷ USD vào năm 2009, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 200 tỷ USD năm 2011, vượt 300 tỷ USD năm 2015, vượt 400 tỷ USD năm 2017, cán mốc 500 tỷ USD chỉ sau một thập kỷ.

Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì, giúp Việt Nam chinh phục các ngưỡng 600 tỷ USD vào năm 2021 và 700 tỷ USD vào năm 2022. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt 800 tỷ USD vào tháng 11/2025 và vượt mốc trên 900 tỷ USD trong tháng 12/2025.

Năm nay, sản xuất công nghiệp phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng ngoạn mục với chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước đạt 9,5% (năm 2024 tăng 8,2%).

Công tác hội nhập quốc tế được đổi mới toàn diện khi Việt Nam ký mới 4 FTA, nâng tổng số FTA lên 17 hiệp định với 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thị trường trong nước tăng trưởng vững chắc với mức tăng trưởng 9-10%, thương mại điện tử tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lần đầu vượt mốc 30 tỷ USD.

Xúc tiến thương mại đổi mới mạnh mẽ, nâng tầm thương hiệu quốc gia, với giá trị thương hiệu quốc gia đạt 519,6 tỷ USD, tăng 2,5%, duy trì vị trí 32 thế giới…

(Tổng hợp)﻿

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban Chỉ đạo quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhiều người bị truy thu thuế dù đã ngừng kinh doanh

Nhiều người bị truy thu thuế dù đã ngừng kinh doanh Nổi bật

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục 920 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục 920 tỷ USD Nổi bật

Đúng 6h30', Phó Thủ tướng đi chuyến bay tới dự án 16 tỷ USD: Thời khắc trọng đại của công trình 5 sao

Đúng 6h30', Phó Thủ tướng đi chuyến bay tới dự án 16 tỷ USD: Thời khắc trọng đại của công trình 5 sao

10:30 , 20/12/2025
Thủ tướng nói về thành công xuất khẩu khi Mỹ áp thuế đối ứng

Thủ tướng nói về thành công xuất khẩu khi Mỹ áp thuế đối ứng

10:16 , 20/12/2025
Khát vọng vươn mình từ "đại công trường" quốc gia

Khát vọng vươn mình từ "đại công trường" quốc gia

09:40 , 20/12/2025
Chính sách du lịch chưa từng có của TP HCM

Chính sách du lịch chưa từng có của TP HCM

09:28 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên