Tin vui cho hàng chục nghìn công nhân dịp Tết Bính Ngọ sắp tới

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Đây là năm thứ tư chương trình được triển khai với mục tiêu tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, đồng hành chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng công nhân.

Với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”, Xây Tết 2026 kỳ vọng mang đến một mùa Tết ấm áp, đủ đầy, an toàn và trọn vẹn cho hàng chục nghìn công nhân trên cả nước.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Chủ đề năm nay nhấn mạnh văn hóa an toàn và sự tri ân dành cho những người thầm lặng gìn giữ hạnh phúc, chúng tôi kỳ vọng “Xây Tết 2026” sẽ tiếp tục nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua chương trình, những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần đem đến một mùa Xuân Bính Ngọ 2026 bình an, ấm áp cho người lao động; đồng thời, khích lệ tinh thần trách nhiệm, nỗ lực xây dựng môi trường làm việc nhân văn và bền vững”.

Chương trình được triển khai từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026 tại 72 công trường Coteccons trên cả nước và các chương trình dành riêng cho công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Chương trình dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà, tổ chức nhiều hoạt động vui Tết như chụp ảnh lưu niệm, thăm khám sức khỏe, cắt tóc đón Tết... với sự chung tay tổ chức của bộ, ngành, cơ quan báo chí truyền thông, đoàn thanh niên, tình nguyện viên.

Năm nay, Báo Nhân Dân đã kêu gọi các doanh nghiệp đồng hành, ủng hộ bằng hiện vật cho Chương trình, để dành tặng công nhân vệ sinh môi trường và cấp, thoát nước đô thị tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Sữa hỗ trợ hiện vật trị giá 446,5 triệu đồng; Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu hỗ trợ hiện vật trị giá 255 triệu đồng...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao và ghi nhận Chương trình “Xây Tết” là một sáng kiến giàu tính nhân văn, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của Báo Nhân Dân và Coteccons trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt là những công nhân trực tiếp làm việc trong điều kiện nặng nhọc, vất vả, xa gia đình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn Chương trình Xây Tết tiếp tục được mở rộng về quy mô, đối tượng thụ hưởng và nội dung chăm lo; gắn các hoạt động Tết với các chính sách dài hạn về an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp, tư vấn pháp luật và phúc lợi đoàn viên; khuyến khích sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề nhằm lan tỏa mô hình chăm lo người lao động ra nhiều lĩnh vực khác.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó tổng giám đốc Coteccons phát biểu

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó tổng giám đốc Coteccons chia sẻ: “Người công nhân xây dựng là những người trực tiếp tạo nên diện mạo của các công trình, nhưng lại là những người khiêm nhường nhất, lặng lẽ nhất. Mỗi bước họ đi trên công trường, mỗi thao tác họ thực hiện đều gắn với trách nhiệm bảo đảm an toàn cho chính mình và cho đồng đội. Với Coteccons, an toàn của người công nhân là điều không thể thỏa hiệp - đó luôn là ưu tiên cao nhất trong mọi quyết định, mọi quy trình và mọi hành động trên công trường. Chính vì vậy, ‘Xây Tết 2026’ không chỉ là lời tri ân gửi tới những người thợ xây, mà còn là nỗ lực lan tỏa mạnh mẽ văn hóa an toàn, để mỗi người lao động có thể an tâm làm việc hôm nay và trở về vui vẻ bên gia đình”.

Qua các năm tổ chức, ''Xây Tết'' đã trở thành chương trình mang tính cộng đồng, với sự đồng hành của nhiều cơ quan báo chí, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trên cả nước. Đây cũng là một mô hình được khởi xướng với mong muốn nhân rộng trong và ngoài ngành xây dựng, nhằm chăm lo thiết thực và kịp thời cho người lao động.

Việc tiếp tục triển khai chương trình trong năm 2026 khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội của Báo Nhân Dân và Coteccons, tạo thêm động lực để đội ngũ công nhân tự tin, yên tâm gắn bó với công việc trong thời kỳ đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.