Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất giảm 6 triệu đồng lệ phí khi đăng ký xe ô tô ở Hà Nội và TPHCM

20-12-2025 - 13:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Tài chính đề xuất giảm lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe ô tô tại Hà Nội và TPHCM.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông.

Đề xuất giảm lệ phí cấp biển số xe ô tô tại Hà Nội và TPHCM xuống 14 triệu đồng - Ảnh 1.

Đề xuất giảm 6 triệu đồng lệ phí khi đăng ký xe ô tô ở Hà Nội và TPHCM

Trong đó, Bộ Tài chính đã đề xuất giảm mức lệ phí cấp mới chứng nhận đăng ký xe và biển số xe đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up).

Cụ thể, tại khu vực I (gồm TP Hà Nội và TPHCM) là 14 triệu đồng; khu vực II (các địa phương còn lại) là 140.000 đồng. Như vậy, theo dự thảo thông tư, dự kiến lệ phí cấp biển số xe ô tô tại Hà Nội và TPHCM từ giảm từ 20 triệu đồng xuống còn 14 triệu đồng, tức giảm 6 triệu đồng so với quy định hiện hành tại Thông tư số 60/2023/TT-BTC.

Lệ phí cấp biển số xe ô tô tại đặc khu trực thuộc cấp tỉnh tại khu vực I và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác ngoài khu vực I cũng được giảm từ 200.000 đồng xuống còn 140.000 đồng.

Trước đó, tại phương án ban hành kèm theo Quyết định số 1891/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu giảm phí, lệ phí đăng ký xe 30% theo mức phí, lệ phí đang được áp dụng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cũng liên quan đến việc đăng ký ô tô, xe máy, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 175 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10 ngày 15-1-2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ, có hiệu lực từ 1-7-2025

Nghị định số 175 đã sửa quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe máy. Cụ thể, mức thu lệ phí trước bạ theo tỉ lệ đối với xe máy đăng ký lần đầu là 2%; ở lần đăng ký thứ 2 trở đi mức thu là 1%.

Theo quy định trước đó, mức lệ phí trước bạ khi đăng ký xe máy lần đầu tại 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Huế, và 83 thành phố trực thuộc tỉnh là 5%. Tại các huyện, thị xã, người dân chỉ chịu lệ phí trước bạ 2%. Ở lần sửa đổi này, mức lệ phí trước bạ 2% áp dụng chung cho tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo Bộ Tài chính, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc sắp xếp đơn vị hành chính ở địa phương (sáp nhập tỉnh, xã; bỏ cấp huyện), cần thiết phải rà soát, sửa đổi một số nội dung quy định tại Nghị định số 10 nêu trên.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, nước ta có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh. Một số tỉnh sáp nhập vào thành phố trực thuộc trung ương, như Hải Dương sáp nhập vào TP Hải Phòng, Quảng Nam sáp nhập vào TP Đà Nẵng...

Bộ Tài chính cho rằng nếu áp dụng cách tính và thu lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành thì người dân tại các tỉnh (trừ thành phố thuộc tỉnh) sáp nhập vào thành phố trực thuộc trung ương khi đăng ký xe máy sẽ phải nộp lệ phí trước bạ với mức thu cao hơn (tăng thêm 3%). Do đó, việc giảm lệ phí trước bạ đồng đều về mức 2% nhằm bảo đảm sự công bằng, hỗ trợ tốt hơn cho người dân.

Sắp áp dụng lệ phí trước bạ mới, lo giá xe biến động

Theo Minh Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhiều người bị truy thu thuế dù đã ngừng kinh doanh

Nhiều người bị truy thu thuế dù đã ngừng kinh doanh Nổi bật

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục 920 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục 920 tỷ USD Nổi bật

Bên trong tháp không lưu hơn 3.400 tỷ tại sân bay Long Thành

Bên trong tháp không lưu hơn 3.400 tỷ tại sân bay Long Thành

13:30 , 20/12/2025
Biến đô thị hóa thành bước ngoặt chuyển đổi xây dựng xanh

Biến đô thị hóa thành bước ngoặt chuyển đổi xây dựng xanh

12:56 , 20/12/2025
Tin vui cho hàng chục nghìn công nhân dịp Tết Bính Ngọ sắp tới

Tin vui cho hàng chục nghìn công nhân dịp Tết Bính Ngọ sắp tới

11:52 , 20/12/2025
Vượt loạt nước, Việt Nam vừa tiến vào top 15 cường quốc thế giới trong một lĩnh vực quan trọng

Vượt loạt nước, Việt Nam vừa tiến vào top 15 cường quốc thế giới trong một lĩnh vực quan trọng

10:36 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên