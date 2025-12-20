Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang mở cho xe lưu thông từ sáng 22/12

20-12-2025 - 16:15 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự kiến, từ 9h sáng 22/12, tuyến chính đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang sẽ chính thức mở cho phương tiện của người dân đi lại. Phương tiện được đi từ nút giao IC2 (cảng Cái Cui) tới nút giao IC5 (Vị Thuỷ - Hậu Giang cũ).

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) - chủ đầu tư cho biết, dự án thành phần cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang (thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông) đã khánh thành tuyến chính ngày 19/12. Ban đầu, chủ đầu tư dự kiến mở khai thác đoạn cao tốc này từ sáng 20/12.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận , do cần thêm thời gian dọn dẹp mặt đường, di dời máy móc, thiết bị trên công trường và kiểm tra điều kiện khai thác, nên phải lùi thời điểm khai thác đoạn cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang sang 9h ngày 22/12.

Cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang mở cho xe lưu thông từ sáng 22/12- Ảnh 1.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau gồm 2 dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau, đã thông xe kỹ thuật ngày 19/12.

Theo đó, từ 9h ngày 22/12, phương tiện lưu thông qua cao tốc từ Cần Thơ về Hậu Giang (cũ) theo hướng: Từ Quốc lộ 91B hướng về cảng Cái Cui (phường Cái Răng, Cần Thơ); k hi đến vòng xoay đường vào cảng Cái Cui, các phương tiện rẽ vào đường dẫn tới nút giao IC2 và lên cao tốc. Ra khỏi cao tốc tại nút giao IC5 (xã Vị Thủy, TP. Cần Thơ) để đi Quốc lộ 61B.

Ở chiều ngược lại, các phương tiện từ Quốc lộ 61B vào đường dẫn nút giao IC5 để vào đường cao tốc. Ra khỏi cao tốc tại nút giao IC2 để đi Quốc lộ 91B.

Trước mắt, đoạn cao tốc này chỉ cho phép ô tô lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h, tối thiểu 60km/h. Tốc độ ở các nhánh thuộc nút giao tối đa 40km/h.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có chiều dài hơn 110km, thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2, đi qua Cần Thơ, Kiên Giang và Cà Mau, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Trong đó, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang dài hơn 37,6km, đoạn Hậu Giang - Cà Mau dài hơn 73km.

Gia đình nào lắp camera trong nhà đặc biệt chú ý vấn đề sau

Theo Cảnh Kỳ

Tiền Phong

Nhiều người bị truy thu thuế dù đã ngừng kinh doanh

Nhiều người bị truy thu thuế dù đã ngừng kinh doanh Nổi bật

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục 920 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục 920 tỷ USD Nổi bật

Đề xuất quy định mới về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026

15:56 , 20/12/2025

Đề xuất quy định mới về bảng giá đất áp dụng từ năm 2026

15:56 , 20/12/2025
Sát Hà Nội xuất hiện siêu dự án 124 ha, được đầu tư "khủng", mở ra cơ hội lớn cho 9.500 lao động

15:20 , 20/12/2025

Sát Hà Nội xuất hiện siêu dự án 124 ha, được đầu tư "khủng", mở ra cơ hội lớn cho 9.500 lao động

15:20 , 20/12/2025
Toàn cảnh dự án cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ sau 7 tháng triển khai

14:12 , 20/12/2025

Toàn cảnh dự án cầu Tứ Liên gần 20.000 tỷ sau 7 tháng triển khai

14:12 , 20/12/2025
Đề xuất giảm 6 triệu đồng lệ phí khi đăng ký xe ô tô ở Hà Nội và TPHCM

13:35 , 20/12/2025

Đề xuất giảm 6 triệu đồng lệ phí khi đăng ký xe ô tô ở Hà Nội và TPHCM

13:35 , 20/12/2025

