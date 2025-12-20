Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Năm 2025, số người lao động hưởng BHXH một lần giảm hơn 26%

20-12-2025 - 18:12 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2025 vượt 5,9% so với chỉ tiêu Chính phủ giao

Theo BHXH Việt Nam, tính đến hết năm 2025, độ bao phủ BHXH trên cả nước ước đạt 45,1% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc đạt tỉ lệ bao phủ khoảng 38,6% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt tỉ lệ 6,5%; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 35,07% và độ bao phủ BHYT đạt 95,16% dân số.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN vượt 5,9% so với chỉ tiêu Chính phủ giao

Năm 2025, số người lao động hưởng BHXH một lần giảm hơn 26%- Ảnh 1.

Cán bộ BHXH TPHCM tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho người dân

Bên cạnh đó, trong năm, toàn hệ thống BHXH đã giải quyết cho 186.119 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 1.044.016 người hưởng các chế độ BHXH một lần (giảm 26,15% so với năm trước); 9.098.537 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

BHXH Việt Nam cũng đã giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho 759.198 người và hỗ trợ học nghề cho 14.184 trường hợp thất nghiệp. Số lượt khám chữa bệnh BHYT năm 2025 là 195,5 triệu lượt, tăng hơn 6,5% so với năm ngoái.

Tổng chi phí KCB BHYT đề nghị thanh toán là khoảng 161.628 tỉ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2026, căn cứ chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH của các địa phương và nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 403/NQ-CP của Chính phủ, ngành BHXH sẽ chủ động tham mưu với Bộ Tài chính phối hợp với HĐND, UBND các tỉnh, thành phố để thống nhất lộ trình thực hiện phát triển độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN.

Cùng với đó, BHXH Việt Nam sẽ đẩy mạnh các giải pháp giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường công tác giám định, kiểm soát rủi ro chi phí khám chữa bệnh BHYT; Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và truyền thông về chính sách nhằm nâng cao nhận thức của các cá nhân, đơn vị và tạo sự đồng thuận trong thực hiện…

Gia đình nào lắp camera trong nhà đặc biệt chú ý vấn đề sau

Theo Hương Huyền

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhiều người bị truy thu thuế dù đã ngừng kinh doanh

Nhiều người bị truy thu thuế dù đã ngừng kinh doanh Nổi bật

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục 920 tỷ USD

Kim ngạch xuất nhập khẩu 2025 có thể đạt kỷ lục 920 tỷ USD Nổi bật

TPHCM: Người cao tuổi được cấp BHYT miễn phí cần làm gì khi thẻ hết hạn?

TPHCM: Người cao tuổi được cấp BHYT miễn phí cần làm gì khi thẻ hết hạn?

18:12 , 20/12/2025
Thông tin mới nhất về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

Thông tin mới nhất về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM

18:10 , 20/12/2025
Tin vui cho người nghỉ hưu cuối năm 2025

Tin vui cho người nghỉ hưu cuối năm 2025

17:21 , 20/12/2025
Cận cảnh tuyến đường 'cụt' 220 tỷ kết nối với... đồng ruộng ở Thái Nguyên

Cận cảnh tuyến đường 'cụt' 220 tỷ kết nối với... đồng ruộng ở Thái Nguyên

16:56 , 20/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên