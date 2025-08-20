Những dự án lớn nào vừa khởi công, khánh thành ở miền Tây?

Tại TP Cần Thơ: Hướng đến chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam tổ chức lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV.

Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV là dự án then chốt trong chuỗi dự án khí – điện Lô B – Ô Môn, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới, công suất thiết kế 1.155 MW (cao hơn quy hoạch), hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Dự kiến, nhà máy phát điện thương mại vào tháng 12-2028, đồng bộ với tiến trình đưa khí từ mỏ Lô B vào bờ.

Ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV có tổng mức đầu tư 29.926 tỉ đồng (tương đương 1,24 tỉ USD). Khi dự án đi vào vận hành sẽ phát lên hệ thống lưới điện quốc gia điện khoảng 7 tỉ kWh/năm, đóng góp giá trị sản xuất công nghiệp cho Cần Thơ khoảng 6.400 tỉ đồng/năm.

"Để dự án được thực hiện thành công, hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại đúng tiến độ kế hoạch đề ra, tôi đề nghị Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam tập trung nguồn lực thực hiện tốt cam kết trong đăng ký đầu tư. Đồng thời, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường; quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần, cũng như các chế độ chính sách đối với người lao động" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh.

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Aranya Việt Nam đã khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu Thiết chế Công đoàn Khu Công nghiệp An Nghiệp (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ).

Dự án được triển khai trên khu đất có diện tích gần 35.000 m2, tổng mức đầu tư hơn 850 tỉ đồng, gồm 6 tòa nhà cùng với 1 tòa nhà thương mại và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ cung cấp chỗ ở cho 2.100 - 2.500 người, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhà ở và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động.

Tại Tây Ninh: UBND tinh đã đồng loạt khởi công 3 dự án trọng điểm nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Theo đó, dự án Khu Đô thị mới Phước Vĩnh Tây (xã Phước Vĩnh Tây) có quy mô gần 1.090 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 90.000 tỉ đồng (tương đương 3,5 tỉ USD) do liên danh Vinhomes - VIG làm chủ đầu tư.

Dự án bao gồm tổ hợp căn hộ, đất nền, nhà phố thương mại, biệt thự cùng với chuỗi hệ thống tiện ích dịch vụ, thương mại, y tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, thể dục thể thao và nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tạo thêm động lực phát triển khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại lễ khởi công dự án Khu Đô thị mới Phước Vĩnh Tây

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - nhấn mạnh rằng dự án có ý nghĩa đặc biệt không chỉ khẳng định sự phát triển, tự lực tự cường của đất nước sau 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, mà còn mở ra một chu kỳ tăng trưởng vượt bậc cho Tây Ninh trong giai đoạn mới. Khu Đô thị mới Phước Vĩnh Tây được kỳ vọng trở thành viên gạch nền móng, biểu tượng định hình diện mạo đô thị hiện đại, thông minh và đáng sống của tỉnh trong tương lai.

Vị trí của dự án càng thêm chiến lược khi Tây Ninh nằm trong quy hoạch các đô thị vệ tinh của TP HCM, đồng thời được kết nối bởi mạng lưới hạ tầng đồng bộ gồm cao tốc, quốc lộ và các tuyến vành đai liên vùng. Điều này mở ra không gian phát triển kinh tế - đô thị liên kết, tạo động lực mới cho vùng Đông Nam Bộ.

Tỉnh Tây Ninh cam kết sẽ đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai dự án thành công, đảm bảo tiến độ, phấn đấu hoàn thành hạ tầng vào năm 2027 và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động trong năm 2030.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức động thổ đường dẫn 3 cầu trên đường Tỉnh 827E và Khu đô thị Phước Vĩnh Tây

Ông Nguyễn Văn Út thông tin thêm: Cùng thời điểm, Tây Ninh đã khởi công 2 dự án quan trọng khác gồm tuyến đường Tỉnh 827E kết nối trục động lực liên vùng từ TP HCM – Tây Ninh – Đồng Tháp (tổng mức hơn 3.000 tỉ đồng) và dự án Khu Công nghiệp Bình Hòa Nam (tổng vốn đầu tư 3.900 tỉ đồng).

Tại Đồng Tháp và Vĩnh Long: Bộ Xây dựng phối hợp UBND 2 tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp tổ chức lễ khánh thành, đưa vào khai thác dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2.

Dự lễ có nguyên Ủy viên Bộ trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), cho biết cầu Rạch Miễu 2 có tổng mức đầu tư 6.810,11 tỉ đồng, bắc qua sông Tiền để nối 2 tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long, được khởi công xây dựng ngày 29-3-2022.

Lễ khánh thành cầu Rạch Miễu 2

Công trình được đánh giá là biểu tượng cho tinh thần tự lực tự cường của đội ngũ thợ cầu Việt Nam, qua công trình này một lần nữa khẳng định trình độ làm cầu đường của đội ngũ kỹ sư, công nhân Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn từ khâu thiết kế, thi công những công trình dự án lớn, phức tạp như cầu dây văng.

Cầu Rạch Miễu 2 có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa Quốc lộ 1 với đường Tỉnh 870) thuộc địa phận phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp; điểm cuối tại khoảng Km16+660 Quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71km thuộc địa phận phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.

Cầu Rạch Miễu 2 có tổng chiều dài tuyến khoảng 17,6 km, trong đó cầu Rạch Miễu 2 vượt luồng chính sông Tiền, bề rộng đáp ứng quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Phần đường dẫn được thiết kế với quy mô đường cấp III đồng bằng, với vận tốc 80km/h.

Cầu Rạch Miễu 2 hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng tắc nghẽn, phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp.

Ngoài giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, cầu còn rút ngắn khoảng cách giao thông giữa TP HCM với các tỉnh phía đông ĐBSCL như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.

Trong khi đó, cầu Rạch Miễu hiện hữu trên Quốc lộ 60 thời gian gần đây đã quá tải, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông nghiêm trọng, nhất là vào các ngày cuối tuần, lễ, Tết.

Tại Cà Mau: UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Đến dự lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.

Nhiều phương tiện được huy động tại công trình đã sẵn sàng khởi công thực hiện dự án ở Cà Mau

Tuyến cao tốc Cà Mau – Đất Mũi có chiều dài 81 km, được thiết kế quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp liên tục với vận tốc 100 km/h… Dự án này được triển khai xây dựng thành 2 dự án vận hành độc lập gồm: Dự án đường bộ cao tốc Cà Mau – Cái Nước; Dự án đường bộ cao tốc Cái Nước – Đất Mũi.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công công trình trọng điểm tại tỉnh Cà Mau

Nối liền với điểm cuối đường cao tốc Cái Nước – Đất Mũi là công trình đường giao thông ra đảo Hòn Khoai với tổng chiều dài 17,4 km. Điểm đầu kết nối với đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và điểm cuối kết nối với cảng Hòn Khoai được thiết kế theo phương án cầu vượt biển với quy mô 4 làn xe cơ giới; chiều rộng mặt cầu 16,5m…

Đây không chỉ là cầu vượt biển dài thứ 3 khu vực Đông Nam Á mà còn là biểu tượng định vị hình ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới.



