Khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh 1.500 tỷ đồng

Cùng với các hoạt động khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh , sáng 19/8, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty CP Phong điện Hải Anh phối hợp tổ chức khánh thành dự án Nhà máy điện gió Hải Anh.

Dự lễ có Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang; lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị.

Nhà máy điện gió Hải Anh có công suất 40MW, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy Điện gió Hải Anh được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 22/3/2021, khởi công ngày 20/12/2023, công suất 40MW, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng do Công ty CP Phong điện Hải Anh - Quảng Trị làm chủ đầu tư, là công trình năng lượng nhóm B cấp II.

Trong quá trình triển khai, mặc dù gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và đứt gãy chuỗi cung ứng, nhưng với quyết tâm, sáng tạo của nhà đầu tư cùng sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh Quảng Trị, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Khi đi vào vận hành, nhà máy cung cấp khoảng 118 triệu kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm áp lực thiếu điện, bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Trị và khu vực lân cận.

Dự án kỳ vọng mang lại doanh thu trên 200 tỉ đồng mỗi năm, đóng góp khoảng 20 tỷ đồng/năm vào ngân sách địa phương; dự án giúp giảm phát thải hơn 77.000 tấn CO₂ tương đương với khả năng hấp thụ của 8.000 ha rừng. Đây cũng là dự án điện gió trên bờ đầu tiên tham gia Cơ chế tín chỉ chung JCM, trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản .

Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong quá trình thi công, dự án đã đầu tư, nâng cấp gần 10km đường giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân, mở rộng giao thương và hạ tầng vùng dự án.

Dự án cũng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia , đồng thời mở ra cơ hội việc làm và sinh kế mới cho người dân địa phương, trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ năng lượng tái tạo của Việt Nam.