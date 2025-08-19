Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh 1.500 tỷ đồng

19-08-2025 - 15:28 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh được xây dựng trên địa bàn 2 xã Hướng Phùng và Lao Bảo ở tỉnh Quảng Trị, thuộc công trình năng lượng nhóm B, cấp II, có công suất 40 MW, tổng vốn đầu tư xây dựng 1.500 tỷ đồng. Đây là dự án điện gió trên bờ đầu tiên tham gia Cơ chế tín chỉ chung JCM, trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.

Cùng với các hoạt động khởi công, khánh thành các công trình, dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh , sáng 19/8, UBND tỉnh Quảng Trị và Công ty CP Phong điện Hải Anh phối hợp tổ chức khánh thành dự án Nhà máy điện gió Hải Anh.

Dự lễ có Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang; lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Quảng Trị.

Khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh 1.500 tỷ đồng- Ảnh 1.

Nhà máy điện gió Hải Anh có công suất 40MW, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Dự án Nhà máy Điện gió Hải Anh được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 22/3/2021, khởi công ngày 20/12/2023, công suất 40MW, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng do Công ty CP Phong điện Hải Anh - Quảng Trị làm chủ đầu tư, là công trình năng lượng nhóm B cấp II.

Trong quá trình triển khai, mặc dù gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và đứt gãy chuỗi cung ứng, nhưng với quyết tâm, sáng tạo của nhà đầu tư cùng sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh Quảng Trị, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả.

Khi đi vào vận hành, nhà máy cung cấp khoảng 118 triệu kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm áp lực thiếu điện, bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Trị và khu vực lân cận.

Dự án kỳ vọng mang lại doanh thu trên 200 tỉ đồng mỗi năm, đóng góp khoảng 20 tỷ đồng/năm vào ngân sách địa phương; dự án giúp giảm phát thải hơn 77.000 tấn CO₂ tương đương với khả năng hấp thụ của 8.000 ha rừng. Đây cũng là dự án điện gió trên bờ đầu tiên tham gia Cơ chế tín chỉ chung JCM, trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản .

Khánh thành Nhà máy điện gió Hải Anh 1.500 tỷ đồng- Ảnh 2.

Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Trong quá trình thi công, dự án đã đầu tư, nâng cấp gần 10km đường giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân, mở rộng giao thương và hạ tầng vùng dự án.

Dự án cũng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia , đồng thời mở ra cơ hội việc làm và sinh kế mới cho người dân địa phương, trở thành điểm nhấn mới trên bản đồ năng lượng tái tạo của Việt Nam.

Theo Hữu Thành

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vingroup hoàn thành công trình TOP10 thế giới chỉ trong 10 tháng và chuyện ‘tư nhân có thể làm được rất nhiều việc lớn với chất lượng và tiến độ không thể tưởng tượng’

Vingroup hoàn thành công trình TOP10 thế giới chỉ trong 10 tháng và chuyện ‘tư nhân có thể làm được rất nhiều việc lớn với chất lượng và tiến độ không thể tưởng tượng’ Nổi bật

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng loạt khánh thành, khởi công 6 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đồng loạt khánh thành, khởi công 6 công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh Nổi bật

Khánh Hòa, Đắk Lắk đồng loạt khởi công nhiều dự án nghìn tỷ

Khánh Hòa, Đắk Lắk đồng loạt khởi công nhiều dự án nghìn tỷ

15:00 , 19/08/2025
Hôm nay, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội chính thức ra mắt: Mỗi ngày chỉ chạy 3 chuyến, có cả ca hát phục vụ hành khách

Hôm nay, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội chính thức ra mắt: Mỗi ngày chỉ chạy 3 chuyến, có cả ca hát phục vụ hành khách

14:35 , 19/08/2025
Quảng Trị khởi công loạt dự án ngàn tỉ, thông xe tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Quảng Trị khởi công loạt dự án ngàn tỉ, thông xe tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

14:30 , 19/08/2025
Khởi công tòa tháp cao nhất miền Trung tại Đà Nẵng

Khởi công tòa tháp cao nhất miền Trung tại Đà Nẵng

13:50 , 19/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên