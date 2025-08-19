Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quảng Trị khởi công loạt dự án ngàn tỉ, thông xe tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

19-08-2025 - 14:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tỉnh Quảng Trị vừa đồng loạt động thổ, khánh thành nhiều dự án hạ tầng, năng lượng và đô thị quy mô lớn.

Quảng Trị khởi công loạt dự án ngàn tỉ, thông xe tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ- Ảnh 1.

Dự án Khu nghỉ dưỡng Phú Ninh vừa chính thức khởi công, quy mô 20.000 m²

Sáng 19-8, hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Trị đã đồng loạt diễn ra lễ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án lớn trên các lĩnh vực chăn nuôi, năng lượng, nhà ở, nghỉ dưỡng và giao thông.

Tại xã Tuyên Bình, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp cùng doanh nghiệp tổ chức lễ động thổ Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Gia Hân, tổng vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng. Dự án có quy mô 197ha, nuôi 15.000 heo nái và 180.000 heo thịt, dự kiến mang lại doanh thu 3.100 - 3.400 tỉ đồng/năm.

Quảng Trị khởi công loạt dự án ngàn tỉ, thông xe tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cùng các lãnh đạo sở - ngành dự lễ động thổ Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Gia Hân

Quảng Trị khởi công loạt dự án ngàn tỉ, thông xe tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ- Ảnh 3.

Liên danh Công ty Tiến Đạt - Toàn Cầu tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1.

Cũng trong sáng nay, tại bán đảo Bảo Ninh, phường Đồng Hới, liên danh Công ty Tiến Đạt - Toàn Cầu tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh 1.

Dự án gồm 2 khối nhà ở cao 9 tầng, 2 khối thương mại dịch vụ 3 tầng, tổng cộng 432 căn hộ diện tích 35 - 75 m², vốn đầu tư hơn 500 tỉ đồng. Công trình hướng tới đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, công nhân, cán bộ, đồng thời chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm mới.

Tại cùng khu vực Bảo Ninh, Dự án Khu nghỉ dưỡng Phú Ninh cũng chính thức khởi công, quy mô 20.000 m², gồm 250 phòng khách sạn 5 sao, 8 biệt thự cao cấp, trung tâm hội nghị 500 khách và nhiều tiện ích đi kèm. Dự án có tổng vốn đầu tư gần 800 tỉ đồng.

Theo chủ đầu tư, dự án đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng chuỗi dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp tại miền Trung.

Tại xã Quảng Trạch, phường Ba Đồn và phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị cũng khởi công các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Thông xe tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Đáng chú ý, sáng 19-8, tỉnh Quảng Trị và Bộ Xây dựng tổ chức khánh thành tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, dài hơn 65,5 km, tổng vốn gần 9.920 tỉ đồng. Dự án khởi công từ 1-1-2023 và hoàn thành sau hơn 2 năm rưỡi thi công.

Tuyến cao tốc đi qua Quảng Bình và Quảng Trị, kết nối với đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, thúc đẩy giao thương, du lịch và thu hút đầu tư cho khu vực Bắc Trung Bộ.

Người dân ở TP. HCM được hưởng thêm tiện ích mới


Theo Hoàng Phúc

Người lao động

