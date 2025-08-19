Người dân ở TP. HCM được hưởng thêm tiện ích mới
Từ nay, người dân TP. HCM có thể làm thủ tục đăng ký xe máy và ô tô dưới 8 chỗ hoàn toàn trực tuyến tại 86 phường, xã mà không cần đưa xe đến trụ sở Công an để kiểm tra như trước.
Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.HCM, công bố danh sách 86 phường, xã được triển khai dịch vụ đăng ký xe máy và ô tô dưới 8 chỗ hoàn toàn trực tuyến. Với cách làm mới này, người dân không cần mang xe đến trụ sở Công an để kiểm tra như trước.
Theo đó, tại 86 phường, xã có tên dưới đây, Công an địa phương có thẩm quyền thực hiện các thủ tục đăng ký xe ô tô chở người đến 8 chỗ ngồi (không tính chỗ lái) và các loại xe tương tự ô tô con.
Toàn bộ quy trình, từ đăng ký mới, thay đổi thông tin chủ xe, đến cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe bị mờ hoặc hỏng, đều được xử lý qua dịch vụ công trực tuyến, không yêu cầu kiểm tra thực tế phương tiện.
Ngoài ô tô, Công an tại 86 phường, xã này cũng tiếp nhận đăng ký xe mô tô, xe máy của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc cư trú tại TP.HCM.
Tuy nhiên, quy định không áp dụng đối với các loại ô tô khác, xe máy chuyên dùng và xe có nguồn gốc tịch thu.
Riêng tại 82 Công an phường, xã và đặc khu Côn Đảo, thẩm quyền đăng ký được mở rộng hơn. Tại đây, người dân và tổ chức trong nước có trụ sở hoặc cư trú tại TP.HCM có thể làm thủ tục đăng ký ô tô, mô tô cũng như xe máy chuyên dùng. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với các phương tiện có nguồn gốc tịch thu.
Phòng CSGT cho biết từ ngày 1/7, Công an TP.HCM chính thức triển khai phân cấp cho 100% công an phường, xã, đặc khu thực hiện đăng ký xe ô tô, xe máy chuyên dùng, xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú trong thành phố.
Phòng CSGT Công an TP.HCM có 6 điểm thực hiện đăng ký xe ô tô, xe mô tô và xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú trong TP.HCM, xe có nguồn gốc tịch thu, gồm:
- Điểm đăng ký xe Nơ Trang Long;
- Điểm đăng ký xe Nam Sài Gòn;
- Điểm đăng ký xe Rạch Chiếc;
- Điểm đăng ký xe An Sương;
- Điểm đăng ký xe Chánh Hiệp;
- Điểm đăng ký xe Bà Rịa.
