Thông tuyến cao tốc từ Hà Nội đến Đà Nẵng vào ngày 19/8

Cao tốc Vũng Áng - Bùng khởi công tháng 1/2023 với tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng - Ảnh: Báo Xây dựng

33 cây cầu trên 56 km cao tốc Vũng Áng-Bùng đã sẵn sàng thông xe

Cao tốc Vũng Áng - Bùng khởi công tháng 1/2023 với tổng vốn hơn 12.540 tỷ đồng. Điểm đầu tại nút giao xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, kết nối cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng. Điểm cuối tại xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị, được đấu nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh (đã thông xe tháng 4) tại nút Phong Nha.

Cao tốc Vũng Áng - Bùng dài gần 56km, trong đó, đoạn qua Hà Tĩnh dài 13 km và Quảng Trị hơn 42 km. Giai đoạn 1 của dự án quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 17m, vận tốc thiết kế 80-90 km/h do Ban Quản lý dự án 6 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư. Đây là tuyến cao tốc có nhiều đoạn xuyên qua những địa hình phức tạp như đồi núi, hồ nước. Toàn tuyến có 33 cầu, trong đó 28 cầu trên đường cao tốc, 5 cầu đường ngang vượt cao tốc.

Riêng 13 km qua Hà Tĩnh, dự án đã có 5 cầu cạn vượt hồ, đập, thung lũng. Hầm Đèo Bụt - hạng mục quan trọng nhất trên cao tốc Vũng Áng - Bùng dài gần 1km, vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đi qua dãy núi Đồng Nang (Hà Tĩnh).

Hạng mục hầm Đèo Bụt do Tập đoàn Sơn Hải thi công - Ảnh: Báo Xây dựng

Hầm Đèo Bụt được thiết kế hai ống, tim hầm trái cách tim hầm phải 45m. Hầm trái dài 716m, hầm phải dài 840 m, chiều rộng mỗi hầm 15m, cao 8m.Tại giai đoạn phân kỳ đầu tư, ống hầm phải theo chiều di chuyển Bắc - Nam sẽ được đưa vào khai thác trước. Ống hầm trái hôm 17//7 đã được Bộ Xây dựng quyết định phê duyệt đầu tư hoàn chỉnh.

Đoạn cao tốc này còn có cầu vượt sông Gianh dài khoảng 2,8 km, thiết kế rộng 17,5 m, có 4 làn xe với mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là cây cầu dài nhất trên tuyến cao tốc Bắc Nam qua tỉnh Quảng Trị. Cầu vượt sông Gianh đã hoàn thiện và sẵn sàng thông xe.

Ảnh chụp từ trên cao đoạn tốc Vũng Áng - Bùng uốn lượn mềm mại giữa một bên là dãy núi xanh ngắt, một bên là mặt nước hồ Vực Tròn rộng lớn thuộc xã Quảng Trạch, Quảng Trị

Trước ngày thông xe, tại gói thầu XL-02 do Công ty Phương Thành thi công, những vị trí nền đất yếu trước đây từng phải chờ lún đã được thay thế bằng phương án xử lý cọc xi măng đất. Giải pháp này không chỉ khắc phục tình trạng chờ lún kéo dài, mà còn giúp rút ngắn đáng kể thời gian thi công.

Hiện nay, nhà thầu đang hoàn thiện những phần việc cuối cùng như sơn kẻ vạch, lắp đặt biển báo, hoàn thiện hệ thống chiếu sáng để chuẩn bị bàn giao. Nhiều tổ đội khác chia nhau thi công hệ thống chiếu sáng, lắp đặt các thiết bị an toàn giao thông, đồng thời quét dọn bùn đất, vệ sinh toàn bộ mặt đường nhằm bảo đảm khi thông xe vào sáng 19/8 tuyến đường đạt tiêu chuẩn sạch, đẹp và an toàn.

Việc đưa vào khai thác đoạn tuyến Vũng Áng – Bùng sẽ là "mảng ghép" cuối giúp kết nối thông suốt từ Hà Nội đến Quảng Trị

Cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị dài 65,5 km, trên tuyến có 4 nút giao liên thông, 30 cầu, 41 hầm chui dân sinh, 240 cống các loại.

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ được khởi công vào tháng 1/2023, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 9.920 tỷ đồng. Tuyến cao tốc dài bắt đầu từ xã Vạn Ninh, nối tiếp với cao tốc Bùng - Vạn Ninh tại nút giao quốc lộ 9B và cầu vượt đã hoàn thành. Toàn tuyến có địa hình tương đối bằng phẳng, chỉ riêng đoạn qua hồ An Mã cần phải xẻ núi.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị dài 65,5km, trên tuyến có 4 nút giao liên thông, 30 cầu, 41 hầm chui dân sinh - Ảnh: Báo Xây dựng

Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ không có làn dừng khẩn cấp, chỉ bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4-5 km/điểm và chạy gần song song với đường Hồ Chí Minh, giao cắt tại một số vị trí. Tại các điểm giao này, các hầm chui được xây dựng để đảm bảo phương tiện có thể lưu thông an toàn và thuận lợi sau khi dự án hoàn thành.

Cũng giống như cao tốc Vũng Áng - Bùng, cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ được thiết kế với mặt cắt ngang giai đoạn một gồm 4 làn xe, cho phép di chuyển với tốc độ tối đa từ 60-90 km/h. Khi hoàn thiện, tuyến cao tốc này sẽ được mở rộng lên 6 làn xe, có 2 làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế 100 km/h.

4 nút giao liên thông, gồm: Nút giao quốc lộ 9C tại Km 690+764,91, nút giao quốc lộ 9D tại Km 713+276,5, nút giao đường tỉnh 75 tại Km 727+319,37, nút giao quốc lộ 9A tại Km 740+884,83.

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đến nay phần đường tuyến chính đã thi công xong 65,55 km (đạt 100%), bao gồm 4 nút giao liên thông, 8 cầu vượt trực thông và các công trình trên tuyến và đường hoàn trả đường Hồ Chí Minh.

Công tác chuẩn bị thông xe trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ trước ngày 19/8 đang diễn ra khẩn trương. Các hạng mục an toàn giao thông như lan can, hộ lan và biển báo đã được lắp đặt hoàn chỉnh trên toàn tuyến.

Dọc trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, hệ thống dải phân cách, lưới chống chói, hàng rào tôn lượn sóng… đã được lắp đặt xong.

Dự án thành phần đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ hoàn thành kết nối với tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh và sắp kết nối với dự án thành phần Vũng Áng - Bùng, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, qua đó nối thông cao tốc Bắc - Nam vào đến Quảng Trị, qua Huế, Đà Nẵng… tạo trục thông thương liên hoàn, góp phần phân lưu, giảm tải lưu lượng cho quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Trị.