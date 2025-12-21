Đề xuất doanh thu trên 3 tỉ đồng mới bắt buộc dùng hoá đơn điện tử

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý dự thảo Nghị định quy định khai, tính thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Dự thảo do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng.

VCCI đề xuất doanh thu trên 3 tỉ đồng mới bắt buộc dùng hóa đơn điện tử

VCCI đã góp ý vào quy định về hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Theo đó, dự thảo quy định hộ kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 1 tỉ đồng trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) có mã của cơ quan thuế.

Mục đích của việc áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế là nhằm tăng cường minh bạch, chống gian lận thuế. Tuy nhiên, mốc doanh thu 1 tỉ là chưa hợp lý. Mốc doanh thu này không tương thích với các ngưỡng doanh thu đang được sử dụng trong phương pháp tính thuế (3 tỉ đồng, 50 tỉ đồng)

VCCI nhìn nhận đây là mức doanh thu tương đối thấp, chỉ cao hơn khoảng 500 triệu đồng so với ngưỡng không chịu thuế, trong khi năng lực tài chính và trình độ quản trị của nhiều hộ kinh doanh ở mức này còn hạn chế.

Theo kết quả khảo sát nhanh của cơ quan này vào tháng 6-2025, đối với các hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng, việc triển khai hóa đơn điện tử có kết nối với cơ quan thuế vẫn gặp nhiều khó khăn, cụ thể: Thiếu vốn đầu tư: 32% ở khu vực nông thôn và 23% ở khu vực đô thị; Thiếu kiến thức, kỹ năng công nghệ: 77% ở khu vực nông thôn và 67% ở khu vực đô thị;

Việc áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế là cần thiết, tuy nhiên cần được thiết kế phù hợp để tránh tạo thêm áp lực cho các hộ kinh doanh quy mô nhỏ. Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo nâng ngưỡng áp dụng lên mức doanh thu trên 3 tỉ đồng, tương ứng với ngưỡng bắt đầu áp dụng phương pháp tính thuế trên lợi nhuận.

Đối với các hộ kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng này, cơ quan thuế có thể tăng cường giám sát thông qua dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, thay vì yêu cầu áp dụng đồng loạt.

Về quy định thông tin người mua trên HĐĐT, Nghị định 70/2025/NĐ-CP yêu cầu trên HĐĐT phải có mã số thuế hoặc số định danh cá nhân của người mua, trừ những trường hợp bán hàng cho khách lẻ (siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng xăng dầu, kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng).

Như vậy, các hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ như tiệm tạp hoá, siêu thị mini, ăn uống hay lưu trú (nhà nghỉ) đều phải áp dụng HĐĐT có mã số thuế hoặc số định danh cá nhân của người mua.

Theo VCCI, quy định này gây khó khăn đáng kể cho các hộ kinh doanh nêu trên, do đặc thù hoạt động tương tự như các siêu thị, với lượng khách lẻ lớn, giá trị giao dịch nhỏ và thời gian mua bán nhanh.

Việc yêu cầu ghi nhận đầy đủ thông tin người mua trên từng hóa đơn không chỉ làm phát sinh thêm chi phí nhân sự để nhập liệu, mà còn có thể gây tâm lý không thoải mái cho người tiêu dùng.

Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo cho phép HĐĐT của hộ kinh doanh không nhất thiết phải có mã số thuế hoặc số định danh cá nhân của người mua với trường hợp người mua là cá nhân không kinh doanh.