Dự án gần 42.000 tỷ đồng được hồi sinh ngoạn mục và cột mốc lịch sử không thể quên lúc 8h07 phút

Thông tin từ Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2 - Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB) cho biết, vào hồi 8h07' ngày 11/12/2025, NMNĐ Thái Bình 2 chính thức đạt mốc sản lượng phát 15 tỷ kWh điện thương mại.

Hiện nay, NMNĐ Thái Bình 2 đang nỗ lực hướng tới hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Việc đạt mốc phát điện 15 tỷ kWh trong hơn 2 năm chính thức hoạt động thương mại là sự nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ công nhân viên NMNĐ Thái Bình 2, góp phần đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả.

Theo báo cáo mới nhất của NMNĐ Thái Bình 2, trong bối cảnh năm 2025, nhiệt điện được huy động thấp do các nhà máy thủy điện có lượng nước lớn, tình hình mưa bão diễn biến phức tạp và nền nhiệt cả năm thấp nhà máy vẫn đạt được kết quả khả quan. Trong 10 tháng đầu năm 2025, sản lượng điện thực hiện của nhà máy là 5.353,97 triệu kWh, đạt 104% so với kế hoạch cơ sở.

Theo kế hoạch thực hiện sản xuất điện tháng 12/2025, NMNĐ Thái Bình 2 dự kiến sản xuất khoảng 590 triệu kWh điện thương phẩm. Tính đến hiện tại, Nhà máy đã sản xuất hơn 212 triệu kWh. Dự kiến cả năm 2025, sản lượng điện sản xuất của Nhà máy ước vượt kế hoạch đề ra khoảng 5%.

NMNĐ Thái Bình 2 có quy mô 131,74ha, tổng công suất phát điện 1.200MW. Đây là dự án có quy mô công suất lớn tại khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, tổng mức đầu tư 41.799 tỷ đồng. Nhà máy sử dụng công nghệ nhiệt điện ngưng hơi, lò than phun đốt trực tiếp, tuần hoàn tự nhiên với thông số cận tới hạn và các chỉ tiêu cao về hiệu suất, độ ổn định, an toàn, tuân thủ tuyệt đối các điều kiện phát thải theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

Đây là NMNĐ được các chuyên gia đánh giá thân thiện, bảo vệ môi trường với các công nghệ giảm phát thải NOx, lọc bụi, khử SOx, xử lý nước thải hiện đại.

NMNĐ Thái Bình 2 được Chính phủ giao cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nay là Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia (PVN) làm chủ đầu tư. PVN điều hành, quản lý dự án, đồng thời phối hợp với kênh phân phối, vận hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dùng nguyên liệu than của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) để sản xuất.

Dự án NMNĐ Thái Bình 2 khởi công ngày 1/3/2011. Song, gần 10 năm triển khai đầu tư xây dựng, lắp đặt, NMNĐ Thái Bình 2 vẫn dang dở và có nguy cơ "đắp chiếu" do vấp phải rất nhiều khó khăn. Điều này dẫn đến việc nhiều hạng mục xây dựng, lắp đặt đạt tỷ lệ tới hơn 90% nhưng không thể hoàn thiện.

Từ tháng 7/2021 dự án NMNĐ Thái Bình 2 bắt đầu hồi sinh sau thời gian dài tê liệt. Lúc cao điểm, công trường NMNĐ Thái Bình 2 có tới hơn 1.000 người làm việc suốt ngày đêm. Đến ngày 27/4/2023, nhà máy được khánh thành và phát điện thương mại, hòa lưới điện quốc gia.

Năm 2024, nhà máy cán mốc sản xuất hơn 6 tỷ kWh điện, vượt 9%. Doanh thu ước đạt hơn 12.320 tỷ đồng, vượt 13% mục tiêu, nộp ngân sách Nhà nước 300 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch được giao.