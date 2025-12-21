Hiện trạng dự án khu đô thị Olympic hơn 925.000 tỷ tại Hà Nội

Nếu hoàn thành đúng trên quy mô này, Trống Đồng Stadium sẽ là sân vận động lớn nhất thế giới về diện tích. Tại Việt Nam, sân vận động lớn nhất vẫn là Mỹ Đình với khoảng 40.000 chỗ ngồi. Tháng 10 vừa qua, Bộ Công an đã khởi công Sân vận động PVF tại Hưng Yên sức chứa 60.000 chỗ trên diện tích 5,5ha. Công trình do Vinhomes làm tổng thầu. Dự kiến, sân vận động Trống Đồng sẽ được hoàn thành vào tháng 8/2028.