Người dân nhận được thông báo này cần khẩn trương đến Cơ quan Công an làm việc

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Lai Châu ghi nhận tình trạng nhiều người dân không đến nhận hộ chiếu theo lịch hẹn, gây ra những khó khăn nhất định trong công tác quản lý.

Theo thống kê của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, hiện có 67 trường hợp đã được cấp hộ chiếu nhưng chưa đến nhận và cũng không đưa ra bất kỳ lý do nào.

Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ việc một số người dân đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính nhưng cung cấp địa chỉ hoặc số điện thoại không chính xác. Khi không thể liên lạc, bưu tá buộc phải hoàn trả hồ sơ về cơ quan chức năng.

Ngoài ra, cũng có không ít trường hợp đã đăng ký nhận trực tiếp nhưng đến ngày hẹn vẫn vắng mặt, khiến thủ tục bị đình trệ.

Trước thực trạng này, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của người dân, Công an tỉnh Lai Châu thông báo áp dụng quy định hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đối với những trường hợp không đến nhận kết quả đúng thời hạn.

Căn cứ Luật số 23/2023/QH15, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5, Điều 28a đã bổ sung quy định:

“Sau 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không đến nhận và không có thông báo bằng văn bản về lý do chưa nhận, cơ quan cấp hộ chiếu sẽ thực hiện hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu.”

Vì vậy, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Lai Châu đề nghị người dân đã được thông báo có kết quả cấp hộ chiếu hãy nhanh chóng đến Cơ quan Công an để nhận hộ chiếu trực tiếp hoặc phối hợp với dịch vụ bưu chính để hoàn tất việc nhận kết quả.

Mọi thắc mắc liên quan đến thủ tục cấp và nhận hộ chiếu, người dân có thể liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh theo số điện thoại 02133.793.345 hoặc đến địa chỉ: Số 06 đường Tôn Đức Thắng, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu để được hỗ trợ.